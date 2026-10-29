Xúc động clip con gái rượu 6 tuổi 'chống lệnh' mẹ để mang cơm cho bố đang say

Clip bé gái 6 tuổi mang cơm cho bố say khiến dân mạng tấm tắc ngợi khen. (Nguồn: Nguyễn Thị Tình)

Trong clip đang được rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, người mẹ tỏ ý không cần mang cơm lên phòng bố vì ông đang say: “Bố không ăn đâu”. Tuy nhiên, cô con gái vẫn nhất định phải đưa phần ăn cho bố và đã ngầm “chống lệnh” mẹ một cách khéo léo.

Thấy cô bé thở dài vì “Bố vẫn chưa tỉnh”, mẹ bảo: “Bố chưa tỉnh kệ bố, say từ hôm qua đến giờ rồi”. Cô con gái một mặt ra vẻ đồng tình với mẹ, miệng nói “kệ bố” nhưng tay vẫn cầm bát cơm to mang đi.

Sự quan tâm và lo lắng của cô bé dành cho bố khiến bất cứ ai xem clip cũng thấy lòng mềm lại. Bình luận dưới clip triệu view này, nhiều cư dân mạng gọi cô bé là “con gái rượu”, nhận xét rằng chỉ một hành động nhỏ cũng đủ thấy tình cảm mà em dành cho bố đong đầy ra sao.

“Bố say thì mẹ có thể giận, có thể không muốn cho con đến gần, nhưng trong suy nghĩ của bé có lẽ chỉ đơn giản là bố chưa ăn cơm, mình phải mang cơm cho bố”; “Chắc ngày thường bố cũng gần gũi, chiều chuộng con nên bé mới quấn quýt và thương bố đến thế”; “Đứa con gái đáng đồng tiền bác gạo thật, có hột xoàn cũng không bằng con gái rượu nè”; “Sinh con gái thật mát lòng mát dạ làm sao”...

Như Quỳnh bình luận: “Một hành động nhỏ thôi mà đủ thấy cô bé thương bố đến mức nào. Người lớn đôi khi cứ bao bọc con quá, thế nhưng thật ra trẻ con cũng biết lo lắng cho bố mẹ theo cách riêng của mình. Khổ thân mẹ bất lực chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng con gái”.

Phương Anh cho rằng người bố xem được cảnh này có lẽ sẽ yêu thương gia đình hơn: “Bố đã say rượu rồi lại còn thêm ‘thùng bia’ di động kia nữa thì sang tuần mới tỉnh. Hy vọng hôm sau bố tỉnh rượu bia, bố xem được những khoảnh khắc như thế này sẽ càng có trách nhiệm với gia đình. Chứ để con gái phải chăm như này thì mệt quá”.

Dân mạng bảo trẻ con cũng biết chăm sóc bố mẹ theo cách riêng của mình. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều phụ huynh kể về những hành động đáng yêu, tình cảm của con gái mình. “Con gái mình cũng thế mọi người ạ, mới 6 tuổi thôi mà lúc nào cũng quấn bố. Có hôm bố đi làm về muộn, con buồn ngủ díp cả mắt nhưng vẫn nhất quyết ngồi đợi. Nghe tiếng xe bố ngoài cổng là bật dậy chạy ra, miệng gọi bố ơi rồi ôm chầm lấy cổ. Có lần bố bị cảm, nằm trên giường, con tự lấy cái khăn nhỏ đắp lên người bố, còn chạy đi lấy nước bảo bố uống cho khỏi ốm. Có con gái đầu lòng đúng là mát lòng, mát dạ”, Thanh Phong chia sẻ.

Bảo Quốc khoe: “Nhà mình có cô con gái đúng kiểu bố đi đâu là theo đấy. Bố ngồi ăn cơm thì con ngồi bên cạnh, bố xem tivi thì con nằm gối đầu lên chân, sáng bố đi làm còn lon ton chạy theo tận cửa dặn bố nhớ về sớm với con. Hôm trước bố đi công tác hai ngày, tối nào con cũng gọi điện hỏi bố ăn cơm chưa, ngủ ở đâu, có lạnh không. Đến ngày bố về, nghe tiếng mở cửa là con chạy ào ra ôm”.

Thành Lộc tâm sự: “Đọc những câu chuyện thế này lại nhớ con gái mình. Hồi bé, mỗi lần bố đi làm về là con chạy đi lấy dép cho bố, rồi hỏi hôm nay bố có mệt không. Lúc bố ăn món con thích, con cũng sẵn sàng gắp phần của mình sang bát bố rồi bảo bố ăn đi, con không thích nữa đâu. Trẻ con đáng yêu ở chỗ ấy, có gì ngon cũng muốn chia sẻ với người lớn, bảo sao giờ các ông bố cứ thích đẻ con gái”.

Nam Anh chia sẻ: “Con gái mình năm nay học lớp một, mỗi ngày bố đưa đi học rồi đón về. Có hôm bố bận việc, mẹ phải đi đón, con vừa lên xe đã hỏi sao hôm nay bố không đến. Mẹ bảo bố có việc, con im lặng một lúc, xong mãi đến khi bố làm về muộn thì chạy ào ra. Nghe vợ kể chuyện xong vừa buồn cười vừa thấy thương. Có con gái thật sự là một niềm hạnh phúc rất khó diễn tả”.