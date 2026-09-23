Xúc động chương trình nghệ thuật tri ân người có công tại Cần Thơ

Tham dự chương trình có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ, các cựu chiến binh, cựu CAND, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân.

Chương trình được tổ chức nhằm tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình.

Với chủ đề xuyên suốt về lịch sử đấu tranh cách mạng, hình tượng người lính, Mẹ Việt Nam Anh hùng và tình yêu quê hương, đất nước, chương trình mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật như “Nam Bộ kháng chiến”, “Người mẹ của tôi”, “Huyền thoại mẹ”, “Đất nước”, “Nỗi lòng mẹ Việt Nam”, “Hát với mùa thu”, “Má ơi! Con vẫn ở đây”, “Hãy yên lòng mẹ ơi”...

Tiết mục mở màn “Nam Bộ kháng chiến” tái hiện khí thế của quân và dân Nam Bộ đứng lên chiến đấu ngày 23/9/1945, đáp lời kêu gọi của non sông. Qua những ca khúc, vọng cổ, chương trình tái hiện những năm tháng chiến đấu gian khổ, sự hy sinh của các thế hệ cha anh, đồng thời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, độc lập và tiếp nối truyền thống cách mạng.

Điểm nhấn xúc động của chương trình là hoạt động trao tặng di ảnh liệt sĩ được phục dựng. Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam đã trao di ảnh liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Chánh Tâm được phục dựng sau khoảng 70 năm.

Liệt sĩ Nguyễn Chánh Tâm, nguyên là Tỉnh ủy viên tỉnh Cà Mau, Trưởng ban Công tác Chính trị Ty Công an tỉnh Bạc Liêu. Đồng chí bị địch bắt năm 1956 và hy sinh năm 1957. Gia đình không có ảnh thờ, Câu lạc bộ đã phối hợp phục dựng di ảnh từ ký ức của người thân và hình ảnh duy nhất được lưu giữ trong hồ sơ đã bị mờ.

Dịp này, Ban tổ chức trao 450 phần quà đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh và người có công, 7 suất học bổng, tổng trị giá quà tặng và học bổng là 985 triệu đồng.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, phát biểu tại chương trình.

Chương trình cũng dành nhiều nội dung tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 - U Minh. Thành lập ngày 23/9/1963 tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau (nay là xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau), Trung đoàn 1 - U Minh là trung đoàn chủ lực đầu tiên của miền Tây Nam Bộ, từng tham gia nhiều chiến dịch lớn, trong đó có cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại Cần Thơ.

Với những chiến công và sự hy sinh trên chiến trường miền Tây Nam Bộ, Trung đoàn được Đảng, Nhà nước 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại chương trình.

Thông qua chương trình, Câu lạc bộ Trái tim Người lính Phương Nam tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối, tri ân, chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công; góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.