Xúc động chương trình nghệ thuật tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Bắc Quang

Dự chương trình có NSƯT Ngô Sỹ Tùng, Phó Trưởng đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang; ông Trần Minh Hữu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bắc Quang; ông Hoàng Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Quang cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân địa phương.

Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; tái hiện truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc.

Xuyên suốt chương trình là thông điệp tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thông qua lời ca, tiếng hát, những nội dung của “Chiến dịch 500 ngày đêm” được truyền tải gần gũi, giúp người dân hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác đền ơn đáp nghĩa.

Chương trình góp phần khơi dậy lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong cung cấp thông tin, phối hợp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đây cũng là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, vừa làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, vừa đưa thông tin về “Chiến dịch 500 ngày đêm” đến gần cơ sở, tiếp tục lan tỏa sâu rộng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và “Đền ơn đáp nghĩa”.