Xúc động chương trình nghệ thuật 'Khúc tri ân' tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Chương trình do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức, kết hợp âm nhạc, thơ ca, sân khấu và hội họa, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối truyền thống cách mạng.

Với các chương “Mậu Thân 1968”, “Mệnh lệnh từ trái tim” và “Viết tiếp lời non sông”, chương trình tái hiện ký ức chiến tranh, những mất mát của dân tộc và tình cảm của hậu phương dành cho người lính.

Chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” diễn ra trong không khí trang nghiêm, lắng đọng. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Nhiều ca khúc như “Tổ quốc ơi ta đã nghe”, “Hẹn ước Bắc Nam”, “Màu hoa đỏ”, “Dưới cờ Tổ quốc anh về”, “Còn gì đẹp hơn” cùng ca cảnh “Đón các anh về với đất Mẹ” được trình diễn, gợi nhắc sự hy sinh của các thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình hôm nay.

Một trong những điểm nhấn là hình ảnh người mẹ mòn mỏi chờ tin con, đau đáu mong tìm được hài cốt để đưa con trở về với đất mẹ. Nỗi đau mất mát và khát vọng đoàn tụ được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật, chạm đến tình cảm của người xem, đồng thời gợi nhắc hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng chức năng thực hiện.

Chương trình còn có các cuộc giao lưu với bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản, 82 tuổi, người tình nguyện hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng; nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh về cảm xúc sáng tác, biểu diễn các tác phẩm hướng đến chiến dịch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Họa sĩ Lê Sa Long và nghệ sĩ Cao Minh cũng chia sẻ về những sáng tác, vai diễn gắn với đề tài chiến tranh cách mạng.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Khép lại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương, thắp nến tri ân tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên công viên. Những giai điệu “Ngọn nến tri ân”, “Linh thiêng Việt Nam” và “Bài ca không quên” vang lên trong không gian trang nghiêm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ như Tạ Minh Tâm, Cao Minh, Phạm Khánh Ngọc, Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Lân Nhã, Trung Kiên, Nguyễn Duyên Quỳnh cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và các nhóm múa.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tập trung vào khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành, nơi chôn cất các liệt sĩ hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Sau hơn 3 tháng triển khai, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ, gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt tại các mộ tập thể, cùng 307 bộ di vật.

Nghi thức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo kế hoạch, sáng 14/10, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu và đưa các hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố. Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ tiếp tục được triển khai cho đến khi không còn thông tin về liệt sĩ cần tìm kiếm.

Thông qua chương trình “Khúc tri ân”, TP Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở cộng đồng trân trọng giá trị hòa bình và ghi nhớ những hy sinh, mất mát để đất nước có được cuộc sống hôm nay.