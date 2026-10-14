Xúc động chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Khúc tri ân' tại Công viên Lê Thị Riêng

Các đại biểu tham dự

Tham dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN; các bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu.

"Khúc tri ân"

Đêm nghệ thuật là điểm nhấn ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Chương trình là minh chứng sâu sắc cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, khẳng định trách nhiệm và lòng biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trước những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Với tên gọi “Khúc tri ân”, chương trình được dàn dựng công phu qua 3 chương nội dung: Mậu Thân 1968, Mệnh lệnh từ trái tim và Viết tiếp lời non sông.

Cảnh người mẹ chờ tin con

Ngay từ những phút mở màn, không gian như ngưng lắng khi vang vọng âm hưởng bài thơ chúc Tết Xuân Mậu Thân 1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tái hiện trọn vẹn hào khí sục sôi một thời của dân tộc. Ngay sau đó, những giai điệu đi cùng năm tháng như Tổ quốc ơi ta đã nghe, Màu hoa đỏ, Bài ca không quên... qua phần thể hiện đầy truyền cảm của các nghệ sĩ đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả.

Chương trình có sự góp mặt của các văn nghệ sĩ, như Cao Minh, Tạ Minh Tâm, Lam Tuyền, Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Lân Nhã, Trung Kiên, Tùng Lâm, Minh Sang, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh,…và các nhóm múa đã đem đến cho khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật độc đáo, đa dạng và xúc động.

Đông đảo đại biểu tham dự

Đặc biệt, chương trình đã mang đến những phút giây lắng đọng qua cuộc trò chuyện với bác sĩ Trần Văn Bản – vị cựu bác sĩ quân y ở tuổi 82. Dù không còn giữ nhiệm vụ chính thức, nhưng trái tim người lính năm xưa vẫn chưa từng ngơi nghỉ. Mỗi ngày, từ mờ sáng đến chiều muộn, ông lại tình nguyện có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng, sát cánh cùng Tổ lấy mẫu và các lực lượng phối hợp để tìm lại hình bóng đồng đội.

Trong niềm xúc động nghẹn ngào, ông kể về thời gian khắc nghiệt nơi bom đạn và nỗi đau cắt da cắt thịt khi thấy đồng đội ngã xuống. Ký ức ngày trở về quê nhà vẫn vẹn nguyên trong ông – nơi người thân và làng xóm vỡ òa kinh ngạc, tưởng như một giấc mơ, bởi giữa mưa bom bão đạn năm ấy, ông đã sống sót trở về.

Đêm nghệ thuật mang lại nhiều cảm xúc cho người xem

Khắc sâu nhất trong tâm trí ông là hình ảnh người mẹ lặng lẽ ngồi ngóng con suốt nhiều ngày dài. Nhìn vào ánh mắt ấy, nghe những câu chuyện ấy, ông càng thấm thía hơn nỗi đau xé lòng mà chiến tranh để lại cho những gia đình mãi mãi mất đi người thân.

Với vị cựu bác sĩ quân y, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm chuyên môn, mà còn là tình cảm trọn vẹn dành cho những người chiến hữu năm xưa. Dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, ký ức về đồng đội vẫn luôn hiện hữu, trở thành ngọn lửa thôi thúc ông tiếp tục chặng đường tri ân ý nghĩa này.

Một tiết mục trong đêm nghệ thuật

Bộ tranh “Ước hẹn ngày trở về” là nỗi niềm đau đáu suốt nhiều năm của họa sĩ Lê Sa Long – một lời tri ân gửi đến những người con đã nằm lại giữa lòng đất mẹ và những người thân chưa trọn vẹn lời hẹn ngày trở về. Trong niềm xúc động dâng trào, anh chia sẻ: "‘Ước hẹn ngày trở về’ chính là nén tâm nhang tôi xin dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sĩ."

Nhằm lan tỏa ý nghĩa cao đẹp đó, họa sĩ Lê Sa Long đã trao tặng trọn bộ tác phẩm cho Bộ Tư lệnh TP.HCM. Bộ tranh sẽ được tổ chức trưng bày và triển lãm, trở thành cầu nối truyền cảm hứng, khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.

Các cựu chiến binh thắp nến tri ân

Kết thúc chương trình là phần dâng nến tri ân các anh hùng liệt sĩ của hàng ngàn người tham dự, như một tấm lòng thành kính gửi đến sự hy sinh cao cả của các anh cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Sáng nay, lúc 7 giờ 30 phút, chương trình Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng) sẽ chính thức diễn ra. Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt liệt sĩ từ công viên về Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình). Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày với các nghi thức đón đoàn xe, di chuyển hài cốt đến vị trí an táng, hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm.

Trên các tuyến đường đoàn đi qua, người dân sẽ cầm nhành hoa trắng, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Một số hình ảnh ghi nhận: