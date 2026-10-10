Xúc động chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Bản giao hưởng Hà Nội'

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội tham dự chương trình. Ảnh Văn Tuyến

Các đại biểu tham dự chương trình hòa nhạc. Ảnh Văn Tuyến

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong...

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng Hà Nội” được mở đầu bằng tác phẩm: “Dòng chảy Thăng Long”, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Bằng qua phần thể hiện của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, chỉ huy nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Tiết mục mở đầu chương trình. Ảnh Văn Tuyến

Tiếp đó, khán giả được hòa mình vào dòng chảy âm nhạc qua 3 chương: Hào khí Thăng Long; Tình yêu Hà Nội; Mùa xuân thế kỷ, được biểu diễn bởi tập thể nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji; phối khí: Nhạc sĩ Lê Bằng, cùng các nghệ sĩ biểu diễn: Tấn Minh; Phạm Thu Hà; Nguyễn Khắc Hòa; Trần Nguyễn Kim Ngân; Trường Linh...

Chương I với chủ đề: “Hào khí Thăng Long”, gồm các tác phẩm: Thăng Long ngàn năm hội tụ (Hà Trung); Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi); Sẽ về Thủ đô (Huy Du); Tiến về Hà Nội (Văn Cao), đã đưa khán giả trở lại những ký ức hào hùng, từ cuộc hội ngộ ngàn năm đến những bước chân kiêu hãnh của đoàn quân chiến thắng tiến về giải phóng Thủ đô.

Một tiết mục tại chương trình. Ảnh Văn Tuyên

Chương II với chủ đề: “Tình yêu Hà Nội”, gồm các tác phẩm: Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương); Hà Nội của tôi (Tiến Minh); Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp); Hà Nội mùa Thu (Vũ Thanh), là những giai điệu đầy xúc cảm khai mở một không gian nghệ thuật tinh tế, đưa người nghe trở về với miền ký ức lãng mạn, sâu lắng và thiết tha, nơi Hà Nội được soi chiếu qua những chiều kích thẳm sâu của tâm hồn và trí tuệ.

Nghệ sĩ Tấn Minh biểu diễn tại chương trình. Ảnh Văn Tuyến

Chương III với chủ đề “Mùa xuân thế kỷ”, gồm các tác phẩm: Truyền thuyết Hồ Gươm (Nguyễn Vĩnh Tiến); Overture Mùa Xuân thế kỷ (Hoàng Cương); Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân), là nơi âm nhạc giao hưởng tràn đầy sức sống đã phác họa nên bức tranh về một Thủ đô chuyển mình mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin, hy vọng, sẵn sàng bước lên tầm cao mới.

Nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình. Ảnh Văn Tuyến

Chương trình nghệ thuật “Bản Giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long” là hành trình của dòng chảy âm nhạc tri ân quá khứ, tôn vinh hiện tại và tự tin hướng về tương lai. Qua ngôn ngữ bác học nhưng giàu cảm xúc của âm nhạc giao hưởng, chương trình sẽ tái hiện chiều dài lịch sử, nơi rực sáng cốt cách con người và khát vọng vươn lên của Thủ đô nghìn năm văn hiến và anh hùng.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình. Ảnh Văn Tuyến

Chương trình cũng góp phần nhấn mạnh ý nghĩa khi tiếp cận Hà Nội qua chiều sâu âm nhạc, ta nhận ra khí chất và tinh thần Hà Nội không hề tĩnh tại hay bó hẹp trong một khuôn mẫu. Đó là mạch nguồn liên tục được tích tụ, bồi lắng và trui rèn qua những thăng trầm lịch sử. Nét hào hoa năm xưa nay hòa quyện cùng bản lĩnh thời đại, được gia cường bởi tinh thần đổi mới và hội nhập sâu rộng… Thăng Long - Hà Nội đi qua nghìn năm văn hiến với những chiến công rực rỡ, Hà Nội hôm nay đang khẳng định vị thế của một Thủ đô năng động, sáng tạo, biểu tượng của hòa bình, ngọn hải đăng soi sáng khát vọng vươn lên của dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.