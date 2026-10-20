Xúc động bức thư của cậu bé lớp 6 gửi mẹ kế: 'Con yêu mẹ rất nhiều'

Nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bức thư đầy tình cảm và lòng biết ơn của cậu học sinh lớp 6 gửi mẹ kế lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động trước tình thân vượt qua ranh giới máu mủ.

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