Ngày 17/11, nhân dịp sinh nhật cố diễn viên Quý Bình, diễn viên Lê Phương đã có hành động đặc biệt khiến nhiều khán giả xúc động. Theo chia sẻ từ một người thân thiết của Quý Bình, Lê Phương đã viếng và gửi một giỏ trái cây cùng hoa tươi đến người đồng nghiệp quá cố, như một cách tưởng nhớ và dành lời chúc sinh nhật đến người bạn tri kỷ.

Trong hình ảnh được người thân thiết của Quý Bình chia sẻ, trên bàn thờ là di ảnh nam nghệ sĩ với nụ cười rạng rỡ, phía trước được bày biện hoa tươi, trái cây và nhang đèn trang trọng. Đáng chú ý, giỏ quà do gia đình Lê Phương gửi đến có tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ: "Sinh nhật anh - 17/11", bên dưới là tên gia đình nữ diễn viên.

Hình ảnh một người thân thiết của Quý Bình chia sẻ nhân dịp sinh nhật cố diễn viên.

Chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Sinh nhật anh" nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm, khiến không ít khán giả cay khóe mắt. Bởi lẽ, dù Quý Bình đã đi xa, Lê Phương vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của anh, dành cho người đồng nghiệp quá cố sự quan tâm và trân trọng như những năm tháng còn hiện diện.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước nghĩa tình mà Lê Phương dành cho Quý Bình. Một số ý kiến cho rằng, giữa showbiz nhiều biến động, việc nữ diễn viên vẫn nhớ đến ngày đặc biệt của người bạn đã khuất là điều vô cùng đáng quý.

Nhắc đến Lê Phương và Quý Bình, khán giả không khỏi nhớ về mối quan hệ gắn bó của cả hai trong nhiều năm. Từng có khoảng thời gian đồng hành trong cuộc sống lẫn nghệ thuật, sau này, dù mỗi người có cuộc sống riêng, cả hai vẫn giữ sự trân trọng dành cho nhau.

Lê Phương và Quý Bình có khoảng thời gian đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Sự ra đi của Quý Bình từng để lại niềm tiếc thương lớn đối với đồng nghiệp và người hâm mộ. Đến nay, những hình ảnh, kỷ niệm về nam diễn viên vẫn khiến nhiều người bồi hồi mỗi khi nhắc lại.

Và trong ngày sinh nhật 17/11 năm nay, ba chữ "Sinh nhật anh" từ gia đình Lê Phương như một lời nhắn gửi đầy xúc động. Dẫu người đã khuất không thể đón thêm tuổi mới, tình cảm và những ký ức đẹp mà Quý Bình để lại vẫn được những người ở lại nâng niu, gìn giữ.

Hành động của Lê Phương dành cho cố diễn viên Quý Bình khiến nhiều người xúc động.