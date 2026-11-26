Nhận diện 10 nhóm hàng hóa có xuất xứ thuần túy

Ngày 9/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 384/2026/NĐ-CP quy định về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Nghị định số 384 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2027.

Xác định xuất xứ hàng hóa là căn cứ quan trọng để bảo đảm tính trung thực của thông tin sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng trên thị trường. Trong đó, xuất xứ thuần túy là một trong hai phương thức xác định xuất xứ Việt Nam được quy định tại Nghị định 384/2026/NĐ-CP về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước.

Theo Điều 4 của Nghị định, hàng hóa có xuất xứ thuần túy (WO) là những hàng hóa có nguồn gốc 100% tự nhiên hoặc được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam theo quy định tại Điều 5. Đây là nhóm sản phẩm có mối liên hệ trực tiếp với nguồn tài nguyên, điều kiện tự nhiên, hoạt động sản xuất, khai thác và thu gom tại Việt Nam.

Để doanh nghiệp thuận lợi trong việc nhận diện và áp dụng, Điều 5 của Nghị định quy định cụ thể 10 nhóm hàng hóa được xác định có xuất xứ thuần túy.

Cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng được trồng và thu hoạch tại Việt Nam có xuất xứ thuần tuý.

Nhóm thứ nhất là cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng được trồng và thu hoạch tại Việt Nam. Đây là nhóm hàng hóa gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất nông nghiệp trong nước. Tiêu chí quan trọng được quy định là cây trồng phải được trồng và thu hoạch tại Việt Nam.

Nhóm thứ hai là động vật sống sinh ra và nuôi dưỡng tại Việt Nam cùng các sản phẩm từ chúng. Quy định này xác định rõ mối liên hệ về nguồn gốc của động vật với quá trình sinh ra, nuôi dưỡng tại Việt Nam.

Nhóm thứ ba gồm các sản phẩm thu được từ hoạt động săn bắn, đặt bẫy, đánh bắt và nuôi trồng tại Việt Nam. Như vậy, không chỉ sản phẩm từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi mà các sản phẩm thu được từ những hoạt động khai thác, đánh bắt và nuôi trồng trong nước cũng thuộc nhóm hàng hóa được quy định có xuất xứ thuần túy.

Nhóm thứ tư là khoáng sản và các chất sản sinh tự nhiên được khai thác từ đất hoặc đáy biển Việt Nam. Đây là nhóm hàng hóa có nguồn gốc từ tài nguyên thiên nhiên, được xác định thông qua địa điểm khai thác.

Nhóm thứ năm là hải sản và các sản phẩm đánh bắt hợp pháp trên vùng biển quốc tế bằng tàu đăng ký Việt Nam. Quy định này mở rộng phạm vi nhận diện xuất xứ thuần túy đối với sản phẩm khai thác ngoài vùng biển Việt Nam, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện về tính hợp pháp của hoạt động đánh bắt và đăng ký tàu.

Nhóm thứ sáu là sản phẩm được chế biến ngay trên tàu chế biến đăng ký và treo cờ Việt Nam. Đây là nhóm sản phẩm được xác định theo hoạt động chế biến trực tiếp trên tàu đáp ứng các điều kiện nêu trong Nghị định.

Nhóm thứ bảy gồm sản phẩm khai thác từ đáy biển hoặc dưới đáy biển ngoài hải phận Việt Nam do Việt Nam có quyền khai thác. Tiêu chí ở nhóm này gắn với quyền khai thác của Việt Nam đối với khu vực có tài nguyên được khai thác.

Nhóm thứ tám là phế liệu, phế thải thu gom từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng tại Việt Nam.

Nhóm thứ chín là hàng hóa được thu gom tại Việt Nam, không còn thực hiện được chức năng ban đầu và chỉ để tái chế.

Đây là hai nhóm hàng hóa có điểm chung là được hình thành từ hoạt động sản xuất, tiêu dùng và thu gom trong nước. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: đối với nhóm thứ chín, điều kiện được nêu là hàng hóa không còn thực hiện được chức năng ban đầu và chỉ để tái chế.

Nhóm thứ mười là hàng hóa được sản xuất hoàn toàn từ các sản phẩm thuộc 9 nhóm nêu trên. Quy định này bao quát những sản phẩm được tạo ra hoàn toàn từ các nguyên liệu, sản phẩm đã thuộc các nhóm hàng hóa có xuất xứ thuần túy được quy định tại Điều 5.

Như vậy, 10 nhóm hàng hóa được quy định tại Điều 5 bao quát từ cây trồng, vật nuôi, sản phẩm đánh bắt, nuôi trồng, khoáng sản, sản phẩm khai thác biển đến phế liệu, phế thải và hàng hóa được sản xuất hoàn toàn từ các sản phẩm thuộc những nhóm này.

Xác định đúng xuất xứ, bảo đảm minh bạch thông tin hàng hóa

Việc quy định cụ thể các nhóm hàng hóa có xuất xứ thuần túy giúp doanh nghiệp có căn cứ nhận diện sản phẩm của mình khi xác định xuất xứ Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đặt đúng sản phẩm vào từng nhóm tiêu chí, căn cứ vào nguồn gốc và quá trình hình thành hàng hóa, thay vì chỉ dựa vào địa điểm lưu thông hoặc nơi hoàn thiện hình thức bên ngoài của sản phẩm.

Việc quy định cụ thể các nhóm hàng hóa có xuất xứ thuần túy giúp doanh nghiệp có căn cứ nhận diện sản phẩm của mình khi xác định xuất xứ Việt Nam.

Theo Điều 4, bên cạnh phương thức xuất xứ thuần túy, Nghị định 384 còn quy định phương thức xác định xuất xứ không thuần túy, áp dụng đối với sản phẩm có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu hoặc nguyên liệu không rõ xuất xứ. Nhóm hàng hóa này được xem xét theo tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) hoặc hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) từ 30% trở lên theo Điều 6.

Việc phân định hai phương thức giúp doanh nghiệp hiểu rằng không phải tất cả hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam đều thuộc nhóm xuất xứ thuần túy. Đối với những sản phẩm có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, doanh nghiệp cần xem xét các tiêu chí dành cho hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, thay vì áp dụng tiêu chí WO.

Nghị định cũng quy định những công đoạn gia công, chế biến đơn giản không được công nhận là công đoạn tạo xuất xứ. Theo Điều 7, các thao tác như bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu kho; đóng gói, thay đổi bao bì; dán nhãn, nhãn hiệu, logo; trộn đơn giản nguyên liệu hoặc lắp ráp đơn giản các bộ phận không được công nhận là công đoạn tạo nên xuất xứ Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp, việc hiểu rõ các quy định này có ý nghĩa thiết thực trong quá trình xác định xuất xứ và ghi nhãn hàng hóa. Một sản phẩm cần được xem xét theo đúng nhóm tiêu chí và bản chất nguồn gốc, quá trình sản xuất, khai thác hoặc thu gom, không thể chỉ căn cứ vào việc sản phẩm được đóng gói, dán nhãn hay hoàn thiện tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Nghị định 384 không đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải xin cấp C/O nội địa, xin xác nhận hoặc đăng ký xuất xứ đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Theo Điều 9, thương nhân thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự kê khai và tự chịu trách nhiệm. Doanh nghiệp chủ động đối chiếu quy trình sản xuất với các tiêu chí của Nghị định, tự quyết định việc ghi nhãn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã kê khai.

Cùng với đó, thương nhân có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn, chứng từ, bảng kê nguyên, vật liệu và quy trình sản xuất trong thời hạn 5 năm; cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh xuất xứ khi cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra, hậu kiểm.

Nghị định 384/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Việc chủ động tìm hiểu 10 nhóm hàng hóa có xuất xứ thuần túy, đồng thời phân biệt rõ với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy sẽ giúp doanh nghiệp xác định đúng xuất xứ sản phẩm, thực hiện trung thực việc ghi nhãn và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ giá trị thực chất của hàng hóa Việt Nam.