Hai tiêu chí để xác định xuất xứ Việt Nam

Ngày 9/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 384/2026/NĐ-CP quy định việc xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/1/2027.

Không phải mọi hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam đều mặc nhiên được xác định có xuất xứ Việt Nam. Đối với những sản phẩm sử dụng nguyên liệu nhập khẩu hoặc nguyên liệu không rõ xuất xứ, việc xác định xuất xứ cần căn cứ vào mức độ biến đổi của nguyên liệu và giá trị được tạo ra trong nước.

Sản xuất ô tô tại Công ty CP Tập đoàn Trường Hải. Ảnh: Cấn Dũng

Theo Điều 4 Nghị định số 384/2026/NĐ-CP, bên cạnh hàng hóa có xuất xứ thuần túy, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy được xác định theo quy định tại Điều 6. Nhóm hàng hóa này có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu hoặc nguyên liệu không rõ xuất xứ, nhưng vẫn có thể được công nhận xuất xứ Việt Nam nếu đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) hoặc hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) từ 30% trở lên.

Quy định này đặt trọng tâm vào quá trình sản xuất, chế biến thực tế tại Việt Nam, thay vì chỉ căn cứ vào nơi hàng hóa được hoàn thiện hoặc đóng gói. Hai tiêu chí được quy định là những căn cứ kỹ thuật để đánh giá mức độ biến đổi của nguyên liệu và phần giá trị được tạo ra trong nước.

Thứ nhất, tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC).

Theo Điều 3, chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) là sự thay đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số (Heading) từ nguyên liệu đầu vào sang sản phẩm thành phẩm tại Việt Nam.

Điều 6 quy định, tất cả nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam phải trải qua quá trình biến đổi căn bản làm thay đổi mã HS ở cấp 4 số. Đây là yêu cầu cốt lõi của tiêu chí CTC, nhằm xác định nguyên liệu đầu vào đã có sự biến đổi thành sản phẩm khác thông qua quá trình sản xuất tại Việt Nam.

Ví dụ: vải nhập khẩu có mã HS 5407 được đưa về Việt Nam để cắt, may thành áo sơ mi có mã HS 6205. Do mã HS của nguyên liệu và sản phẩm thành phẩm thay đổi ở cấp 4 số, trường hợp này đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã HS.

Như vậy, với tiêu chí CTC, điểm cần xem xét là sự thay đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số giữa nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam và sản phẩm hoàn thiện tại Việt Nam. Việc đáp ứng tiêu chí này là một trong hai căn cứ để xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa không thuần túy.

Thứ hai, tiêu chí hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC).

Trong trường hợp xác định xuất xứ theo hàm lượng giá trị, Điều 3 giải thích VVC (Viet Nam Value Content) là tỷ lệ phần trăm giá trị gia tăng nội địa được tạo ra tại Việt Nam trên giá xuất xưởng của sản phẩm.

Theo Điều 6, hàng hóa đáp ứng tiêu chí VVC khi tỷ lệ này đạt từ 30% trở lên. Nghị định đưa ra hai công thức tính gồm phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp.

Với phương pháp trực tiếp, hàm lượng giá trị Việt Nam được xác định bằng tổng chi phí nguyên vật liệu Việt Nam, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung và lợi nhuận, chia cho giá xuất xưởng (EXW), sau đó nhân với 100%.

Công thức: VVC = (Chi phí NVL Việt Nam + Chi phí nhân công + Chi phí sản xuất chung + Lợi nhuận) / Giá EXW x 100% ≥ 30%.

Với phương pháp gián tiếp, hàm lượng giá trị Việt Nam được xác định bằng giá xuất xưởng trừ trị giá nguyên vật liệu nhập khẩu, chia cho giá xuất xưởng và nhân với 100%.

Công thức: VVC = (Giá EXW - Trị giá NVL nhập khẩu) / Giá EXW x 100% ≥ 30%.

Trong đó, theo Điều 3, giá xuất xưởng (EXW) là giá trả cho nhà sản xuất tại khâu hoàn thiện cuối cùng, đã trừ các khoản thuế nội địa được hoàn lại khi lưu thông. Trị giá nguyên liệu được xác định theo trị giá CIF khi nhập khẩu hoặc giá thu mua thực tế trong nước ghi trên hóa đơn tài chính hợp lệ.

Việc quy định hai phương pháp tính giúp xác định tỷ lệ giá trị được tạo ra tại Việt Nam trên cơ sở các khoản chi phí và trị giá nguyên liệu. Theo đó, hàng hóa có thể đáp ứng yêu cầu xuất xứ không thuần túy nếu đạt ngưỡng VVC từ 30% trở lên.

Đáng chú ý, Điều 6 còn quy định đối với nhóm hàng hóa công nghệ và công nghệ thông tin, chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế bo mạch, phần mềm và tự động hóa thực hiện tại Việt Nam được cộng trực tiếp vào VVC. Đây là nội dung được nhấn mạnh như một điểm hỗ trợ cho việc xác định giá trị tạo ra trong nước đối với các sản phẩm thuộc nhóm công nghệ.

Không phải mọi công đoạn sản xuất tại Việt Nam đều tạo xuất xứ

Việc đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã HS hoặc phát sinh chi phí trong nước không đồng nghĩa mọi hoạt động sản xuất, gia công đều được công nhận tạo xuất xứ Việt Nam. Điều 7 Nghị định 384 quy định cụ thể các công đoạn gia công, chế biến đơn giản không tạo nên xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp có chuyển đổi mã HS hoặc phát sinh chi phí.

Việc xác định xuất xứ không chỉ dựa vào kết quả tính toán mã HS hay tỷ lệ giá trị nội địa. Ảnh: Cấn Dũng

Có 9 nhóm công đoạn bị loại trừ, gồm: bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển và lưu kho; cắt, tháo rời, lau chùi, làm sạch, sơn, phủ, sấy khô; là hoặc ủi quần áo, sản phẩm dệt may; tách, sàng lọc, lựa chọn, phân loại, ghép nhóm, ghép bộ, chia tách lô hàng; đóng chai, đóng lon, đóng gói, thay đổi bao bì, chia gói và gộp gói đơn giản; dán nhãn, nhãn hiệu, logo hoặc dấu hiệu phân biệt tương tự lên sản phẩm hoặc bao bì; trộn đơn giản các nguyên liệu; lắp ráp đơn giản các bộ phận để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh; và kết hợp từ hai hay nhiều công đoạn đơn giản nêu trên.

Quy định này cho thấy việc xác định xuất xứ không chỉ dựa vào kết quả tính toán mã HS hay tỷ lệ giá trị nội địa. Bản chất của quá trình sản xuất, mức độ biến đổi thực tế của nguyên liệu cũng là yếu tố cần được xem xét. Những thao tác đơn giản thuộc danh mục loại trừ không được công nhận tạo xuất xứ, ngay cả khi có sự thay đổi mã HS hoặc phát sinh chi phí.

Bên cạnh đó, Điều 8 quy định các yếu tố trung tính không xem xét khi xác định xuất xứ. Tám nhóm yếu tố gồm: nhiên liệu và năng lượng; dụng cụ, khuôn rập và khuôn đúc cơ khí; phụ tùng, vật liệu dùng để bảo dưỡng thiết bị và nhà xưởng; dầu nhờn, chất bôi trơn, hợp chất và nguyên liệu khác dùng vận hành máy móc, nhà xưởng; thiết bị an toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và máy móc dùng để kiểm tra hoặc thử nghiệm hàng hóa; chất xúc tác và dung môi; các nguyên liệu khác không cấu thành hàng hóa nhưng việc sử dụng phải chứng minh là cần thiết.

Khi lập bảng kê tính VVC, doanh nghiệp không phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ của điện, nước, máy móc, đồ bảo hộ lao động và các yếu tố được nêu trong quy định. Việc xác định các yếu tố trung tính góp phần đơn giản hóa nghĩa vụ kê khai cho thương nhân.

Ngoài các tiêu chí chung, Điều 4 cũng nêu các Bộ chuyên ngành có thể ban hành quy định xuất xứ riêng (PSR) đối với hàng hóa đặc thù khi thật sự cần thiết. Đây là nội dung được đặt ra bên cạnh hai tiêu chí CTC và VVC trong việc xác định xuất xứ không thuần túy.

Một điểm đáng chú ý khác là cơ chế thực hiện theo Điều 9. Nghị định không đặt ra thủ tục cấp C/O nội địa, không bắt buộc thương nhân phải xin xác nhận hay đăng ký. Thương nhân tự đối chiếu quy trình sản xuất với các tiêu chí của Nghị định, tự quyết định việc ghi nhãn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin xuất xứ hàng hóa.

Đồng thời, thương nhân có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn, chứng từ, bảng kê nguyên vật liệu và quy trình sản xuất trong 5 năm; cung cấp hồ sơ chứng minh xuất xứ khi cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra, hậu kiểm.

Nghị định số 384/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, việc nắm rõ tiêu chí CTC, VVC, các công đoạn không tạo xuất xứ và trách nhiệm lưu trữ hồ sơ là cơ sở để thương nhân chủ động rà soát quy trình sản xuất, xác định đúng xuất xứ Việt Nam và chịu trách nhiệm về thông tin ghi trên hàng hóa.