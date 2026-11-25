Quy mô thương mại càng lớn, yêu cầu tuân thủ càng cao

Ngày 25/11, Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức Hội thảo Chuyên đề “Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”, nhằm cập nhật những thay đổi trong chính sách pháp luật, nhận diện rủi ro và trao đổi giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng với yêu cầu mới của hoạt động thương mại quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch VACD, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản trị và phát triển năng lực lãnh đạo Việt Nam (GOLEAD) cho biết, theo số liệu sơ bộ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 đạt hơn 1.010 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Nhìn lại chặng đường hội nhập, ông Thuận cho biết, năm 2007, khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 100 tỷ USD. Phải mất 12 năm để đạt mốc 500 tỷ USD vào năm 2019, nhưng chỉ sau 7 năm, quy mô thương mại đã tăng gấp đôi, vượt 1.000 tỷ USD.

Theo ông Thuận, thành quả này là kết quả của quá trình hội nhập, sự điều hành chính sách của các cơ quan quản lý và nỗ lực bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với quy mô thương mại ngày càng mở rộng, yêu cầu về minh bạch, chính xác và tuân thủ cũng ngày càng cao.

Hội thảo Chuyên đề “Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”.

Thực tế, hoạt động xuất nhập khẩu đang chịu tác động từ nhiều thay đổi trong hệ thống chính sách pháp luật. Nghị định số 169/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Tiếp đó, Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Đề cập đến những chuyển biến trong phương thức quản lý hải quan, Chủ tịch VACD cho rằng, quản lý đang chuyển mạnh sang hướng quản lý tuân thủ, dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Cùng với đó, chính sách vừa khuyến khích doanh nghiệp tự giác khai bổ sung đúng thời hạn, vừa xử lý nghiêm những sai phạm liên quan đến mã số hàng hóa, xuất xứ và trị giá hải quan. Đặc biệt, kiểm tra sau thông quan có thể được thực hiện trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai, đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn bị và lưu giữ hồ sơ cẩn trọng ngay từ khi phát sinh giao dịch.

Một vấn đề khác được ông Thuận nhấn mạnh là việc tận dụng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do (FTA). Theo số liệu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2025, kim ngạch xuất khẩu được cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi theo các FTA đạt khoảng 95 tỷ USD, trên tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước 475 tỷ USD.

Như vậy, cứ 5 USD hàng xuất khẩu thì chỉ có khoảng 1 USD được cấp C/O ưu đãi. Tỷ lệ này chưa phản ánh đầy đủ mức độ tận dụng ưu đãi do doanh nghiệp có thể lựa chọn hiệp định phù hợp hơn, song cho thấy dư địa khai thác các cam kết thương mại vẫn còn. “Ưu đãi chỉ thực sự thuộc về doanh nghiệp khi xuất xứ được chứng minh và bảo vệ một cách thuyết phục”, ông Thuận nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch VACD, tuân thủ hải quan không đơn thuần là trách nhiệm của bộ phận xuất nhập khẩu mà phải được xem là năng lực quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa các bộ phận xuất nhập khẩu, thuế, kế toán, kho vận, công nghệ thông tin và đặc biệt là sự quan tâm của người đứng đầu.

Chủ động rà soát quy trình trước những thay đổi chính sách

Phân tích bức tranh chính sách hải quan giai đoạn 2026 - 2027 tại hội thảo, ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam) cho biết, năm 2026 ghi nhận khối lượng lớn văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, bao gồm 90 luật mới và khoảng 400 nghị định được ban hành.

Sang năm 2027, dự kiến tiếp tục có 1 thông tư và 2 nghị định lớn liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hải quan và thuế xuất nhập khẩu. Trong đó, đáng chú ý là dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về thủ tục và quản lý hải quan; dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 134/2016/NĐ-CP và Nghị định số 18/2021/NĐ-CP về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp đã được ban hành. Đối với phân loại hàng hóa, Thông tư số 85/2026/TT-BTC quy định về phân loại, phân tích hàng hóa có hiệu lực từ ngày 15/9/2026.

Về xuất xứ và truy xuất nguồn gốc, Nghị định số 37/2026/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó có nội dung về ghi nhãn và xuất xứ, có hiệu lực từ ngày 23/1/2026. Thông tư số 31/2026/TT-BCT quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đáng chú ý, Nghị định số 384/2026/NĐ-CP về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Bà Dương Thị Khuyên, Ban Pháp chế, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) phát biểu tại hội thảo.

Đối với Luật Hải quan sửa đổi số 11/2026/QH16, bà Dương Thị Khuyên, Ban Pháp chế, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, một trong những định hướng quan trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí thực hiện cho doanh nghiệp.

Theo đó, chứng từ trong hồ sơ hải quan được chuyển sang thông điệp dữ liệu, áp dụng cơ chế một cửa quốc gia. Doanh nghiệp không phải nộp hoặc xuất trình lại những chứng từ chuyên ngành đã được cấp qua cơ chế này; cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra hồ sơ thông qua hệ thống điện tử.

Việc nộp hồ sơ điện tử cũng không còn phụ thuộc vào địa giới hành chính. Công tác quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ được tự động hóa trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Luật sửa đổi đồng thời điều chỉnh thời hạn lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan và địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế lên không quá 24 tháng, thay cho quy định 12 tháng và được gia hạn một lần tối đa 12 tháng trước đây. Đối với địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS), thời hạn lưu giữ được nâng từ 90 ngày lên không quá 180 ngày.

Bên cạnh những quy định tạo thuận lợi, Luật cũng bổ sung trách nhiệm pháp lý đối với người khai hải quan và các chủ thể tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. Đáng chú ý, thời hạn khai bổ sung được quy định trong 60 ngày kể từ ngày thông quan, đồng thời phải thực hiện trước khi có quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hoặc quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra.

Thời gian kiểm tra sau thông quan theo quy định mới không quá 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Trường hợp phạm vi kiểm tra lớn, nội dung phức tạp, được gia hạn một lần nhưng không quá 20 ngày.

Bà Dương Thị Khuyên lưu ý, doanh nghiệp cần định kỳ rà soát tờ khai để chủ động thực hiện khai bổ sung trong thời hạn quy định; đồng thời lưu giữ đầy đủ hồ sơ và bố trí nhân sự làm việc với đoàn kiểm tra sau thông quan.

Cùng với Luật Hải quan sửa đổi, Nghị định số 169/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cũng có nhiều điều chỉnh đáng chú ý so với quy định trước đây. Nghị định tập trung vào việc thu hẹp đối tượng, phạm vi xử phạt; bãi bỏ hoặc thu hẹp một số hành vi vi phạm; tạo cơ hội tự nguyện khắc phục hậu quả và phân định rõ hành vi để tránh xử phạt chồng chéo.

Đáng chú ý, trường hợp doanh nghiệp tự nguyện nộp đủ số tiền thuế thiếu trước khi ban hành quyết định xử phạt thì được xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế, không bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định tương ứng.

Tuy nhiên, một số nghĩa vụ mới về thời hạn thông báo, báo cáo, giám sát hải quan cũng được đặt ra; một số hành vi vi phạm mới được bổ sung, trong khi mức phạt đối với hàng cấm, hàng tạm ngừng, vi phạm về giấy phép và chuyển khẩu được điều chỉnh tăng.

Trước những thay đổi này, bà Khuyên khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi các văn bản hướng dẫn và điều khoản chuyển tiếp; rà soát quy trình nội bộ liên quan đến hồ sơ điện tử, khai bổ sung, lưu giữ hàng hóa và trách nhiệm pháp lý mới. Đồng thời, chủ động tham gia các chương trình tuyên truyền, phổ biến, tập huấn do cơ quan hải quan tổ chức.

Từ góc độ quản trị doanh nghiệp, những thay đổi trong chính sách xuất nhập khẩu không chỉ đặt ra yêu cầu đối với bộ phận trực tiếp thực hiện thủ tục mà còn liên quan đến toàn bộ hệ thống vận hành. Việc bảo đảm tính nhất quán giữa hồ sơ hải quan, dữ liệu kế toán, chứng từ xuất xứ và quy trình quản trị nội bộ là cơ sở để doanh nghiệp hạn chế nguy cơ truy thu thuế, xử phạt và gián đoạn hoạt động thông quan.