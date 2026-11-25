Ghi nhãn xuất xứ theo quy định của thị trường nhập khẩu

Việc hưởng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) không chỉ phụ thuộc vào chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), mà còn đòi hỏi doanh nghiệp chứng minh được toàn bộ quá trình sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu và tính nhất quán của hồ sơ. Trong khi đó, yêu cầu kiểm tra sau thông quan ngày càng chú trọng dữ liệu và thực tế hoạt động sản xuất, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát rủi ro xuất xứ.

Hội thảo chuyên đề “Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”.

Tại hội thảo chuyên đề “Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu - Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”, ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam), đã phân tích những thay đổi trong chính sách xuất xứ hàng hóa, các điều kiện hưởng ưu đãi FTA và những vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi chuẩn bị cho hoạt động kiểm tra sau thông quan.

Theo ông Lê Khánh Hưng, một trong những vấn đề doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm là việc xác định và thể hiện xuất xứ hàng hóa. Theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa. Thông tin thể hiện trên nhãn phải trung thực, chính xác, tuân thủ quy định về xuất xứ và các cam kết quốc tế. Doanh nghiệp cũng cần lưu giữ hồ sơ làm cơ sở cho việc ghi nhãn.

“Các cụm từ thể hiện xuất xứ có thể sử dụng bằng tiếng Việt như “sản xuất tại”, “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ”, “sản xuất bởi”, “sản phẩm của” hoặc bằng tiếng Anh như “Origin”, “Made in”, “Produced in”, “Product of”, kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất”, ông Hưng thông tin.

Trường hợp không xác định được xuất xứ, doanh nghiệp phải thể hiện nơi thực hiện công đoạn cuối cùng, chẳng hạn “lắp ráp tại” hoặc “đóng gói tại”. Đối với nhãn gốc hàng nhập khẩu, tên nước, vùng lãnh thổ được viết tắt theo tiêu chuẩn TCVN 7217-1.

Đáng chú ý, việc ghi nhãn xuất xứ cần được xem xét theo quy định của thị trường nhập khẩu, thay vì chỉ căn cứ vào cách doanh nghiệp tự xác định xuất xứ tại Việt Nam. Ông Lê Khánh Hưng đưa ra ví dụ về một số hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ được doanh nghiệp ghi nhãn Made in Vietnam, nhưng phía Mỹ lại xác định xuất xứ Trung Quốc do không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi cơ bản cuối cùng.

Tương tự, một sản phẩm có thể đáp ứng điều kiện thể hiện xuất xứ Việt Nam theo quy định trong nước, nhưng khi xuất khẩu sang Mỹ, cơ quan chức năng nước nhập khẩu có thể xác định xuất xứ Nhật Bản nếu bản chất hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ của Nhật Bản. Điều này cho thấy doanh nghiệp không thể mặc nhiên sử dụng một kết luận xuất xứ cho tất cả thị trường.

Ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam) phát biểu tại hội thảo.

Một nội dung đáng chú ý khác là Nghị định số 384/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 9/10/2026, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, quy định việc xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Theo đó, hàng hóa không có xuất xứ thuần túy có thể được xác định xuất xứ Việt Nam nếu đáp ứng một trong hai điều kiện: chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) ở cấp 4 số đối với nguyên liệu không có xuất xứ thông qua quá trình sản xuất tại Việt Nam hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) tối thiểu 30%.

Tuy nhiên, không phải mọi công đoạn thực hiện tại Việt Nam đều đủ điều kiện tạo xuất xứ. Những hoạt động đơn giản như bảo quản, làm sạch, đóng gói, thay bao bì, dán nhãn, phân loại, trộn đơn giản, chia tách hoặc lắp ráp đơn giản không được xem xét để xác định xuất xứ Việt Nam.

Quy định này có tác động đáng kể tới các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện, bán thành phẩm từ công ty mẹ hoặc nhà cung cấp nước ngoài rồi thực hiện công đoạn cuối tại Việt Nam. Để chứng minh xuất xứ, doanh nghiệp cần rà soát danh mục nguyên vật liệu (BOM), mã HS, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, cách tính VVC và hồ sơ liên quan.

Đặc biệt, cần phân biệt rõ xuất xứ hàng hóa phục vụ lưu thông trong nước với xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi theo FTA. Việc đáp ứng tiêu chí xuất xứ Việt Nam theo Nghị định số 384/2026/NĐ-CP không đồng nghĩa hàng hóa đương nhiên đáp ứng quy tắc xuất xứ theo EVFTA, CPTPP, RCEP hoặc quy định của nước nhập khẩu.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và yêu cầu riêng của từng thị trường. Do đó, việc quản lý xuất xứ phục vụ thị trường nội địa và xuất xứ phục vụ xuất khẩu cần được thực hiện theo hai quy trình riêng biệt.

Hồ sơ và dữ liệu phải chứng minh được thực tế sản xuất

Bên cạnh những yêu cầu về xuất xứ, ông Lê Khánh Hưng nhấn mạnh rủi ro doanh nghiệp có thể đối mặt khi cơ quan hải quan tăng cường kiểm tra, đối chiếu thông tin và đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật.

Theo ông Hưng, dự thảo thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đặt ra nhiều thay đổi trong hoạt động quản lý hải quan. Đáng chú ý, cơ quan hải quan sẽ tăng cường thu thập, tích hợp và đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và phương thức xử lý tự động để nhận diện dấu hiệu, xu hướng và rủi ro.

Doanh nghiệp được phân loại thành 4 mức độ tuân thủ gồm: tuân thủ tốt, tuân thủ, tuân thủ hạn chế và không tuân thủ. Việc đánh giá không chỉ xem xét tình hình chấp hành pháp luật mà còn tính đến khả năng tự phát hiện, khai báo, sửa chữa, khắc phục sai sót và mức độ hợp tác của doanh nghiệp.

Đối với hoạt động kiểm tra sau thông quan, các nội dung gồm: mã số hàng hóa, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa, chính sách miễn thuế và không chịu thuế xuất nhập khẩu. Đặc biệt, cơ quan hải quan chú trọng kiểm tra hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án ưu đãi đầu tư, nguyên liệu nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất.

Trong lĩnh vực xuất xứ, doanh nghiệp cần bảo đảm sự thống nhất giữa mã HS trên C/O và tờ khai hải quan; hồ sơ BOM phục vụ xác định xuất xứ; chứng từ C/O đầu vào; tài liệu chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; các tiêu chí RVC/VVC, CTC/CTH và quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR).

Những rủi ro như: chuyển tải, gia công đơn giản, thay đổi mã HS thiếu căn cứ hoặc không lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh xuất xứ đều có thể ảnh hưởng đến quyền hưởng ưu đãi thuế quan. Đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, doanh nghiệp cần rà soát riêng căn cứ xác định xuất xứ và rủi ro chuyển tải.

Không chỉ hồ sơ xuất xứ, dữ liệu sản xuất và tồn kho cũng là nội dung cần được kiểm soát. Theo ông Lê Khánh Hưng, số liệu giữa hệ thống hải quan, phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP/SAP), kế toán, kho hàng và sản xuất phải có khả năng đối chiếu. Những chênh lệch về mã hàng, đơn vị tính, định mức nguyên liệu thực tế, lượng nhập - xuất - tồn, phế liệu, phế phẩm hoặc nguyên liệu dư đều có thể phát sinh rủi ro khi kiểm tra.

Với doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất, việc quản lý cơ sở sản xuất, kho lưu giữ hàng hóa, máy móc, thiết bị, hàng hóa miễn thuế và hoạt động thuê gia công lại cũng cần được rà soát thường xuyên. Việc mở rộng hoặc thu hẹp nhà xưởng, thay đổi địa điểm lưu giữ hàng hóa nhưng chưa thực hiện thông báo theo quy định có thể dẫn đến những vướng mắc về thủ tục và chính sách thuế.

Đặc biệt, lãnh đạo EY Việt Nam cho biết, từ ngày 1/3/2027, quy định về thời hạn kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan theo Luật số 11/2026/QH16 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan sẽ được áp dụng. Thời gian kiểm tra tối đa là 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định; trường hợp phạm vi lớn, nội dung phức tạp có thể gia hạn một lần, không quá 20 ngày. Tổng thời gian kiểm tra tối đa là 40 ngày.

Trước yêu cầu này, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị trước, trong và sau kiểm tra. Trước khi kiểm tra, cần tự rà soát những vấn đề tiềm ẩn rủi ro, đánh giá mức độ ảnh hưởng, hoàn thiện hồ sơ và thống nhất phương án phối hợp giữa các bộ phận. Trong quá trình kiểm tra, việc cung cấp tài liệu và giải trình cần có căn cứ pháp lý, đúng phạm vi trách nhiệm; doanh nghiệp có quyền bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với nội dung ghi nhận trong biên bản.

Sau kiểm tra, doanh nghiệp cần rà soát các vấn đề được nêu trong biên bản, tập trung hoàn thiện giải trình bằng văn bản đối với dự thảo kết luận và cân nhắc các bước khiếu nại tiếp theo nếu kết quả chưa thỏa đáng.

Một giải pháp được ông Lê Khánh Hưng đề cập là tăng cường phối hợp giữa các phòng kế toán, xuất nhập khẩu, kho hàng và sản xuất, đồng thời chuẩn hóa quy trình vận hành (SOP). Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ tự động theo dõi hàng tồn kho, dự báo nguy cơ thiếu hụt và tối ưu hóa hoạt động kho bãi. Công nghệ blockchain cũng có thể hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, theo dõi và xác thực tài liệu, hàng hóa trong chuỗi cung ứng.

Ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của EY Việt Nam: Thông qua việc rà soát quy trình, chuẩn hóa dữ liệu, đào tạo nhân viên và tăng cường phối hợp liên phòng ban, doanh nghiệp có thể hạn chế chênh lệch giữa dữ liệu kế toán và dữ liệu hải quan, đồng thời chủ động hơn trong việc chứng minh xuất xứ và bảo vệ quyền hưởng ưu đãi thuế quan khi kiểm tra sau thông quan.