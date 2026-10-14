Xuất tinh sớm do thủ dâm nhiều: 4 mẹo y khoa giúp lấy lại phong độ

Thói quen thủ dâm nhanh để sớm đạt khoái cảm vô tình hình thành phản xạ xuất tinh sớm ngoài ý muốn khi bước vào cuộc yêu thực tế. Tình trạng này kéo dài không chỉ gây ức chế tâm lý mà còn làm suy giảm chất lượng đời sống lứa đôi. Lắng nghe bác sĩ phân tích nguyên nhân và chia sẻ 4 phương pháp y khoa thực tế trong video dưới đây để từng bước kiểm soát lại phản xạ cơ thể và lấy lại sự tự tin, bản lĩnh phái mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Trần Thành chia sẻ 4 phương pháp khoa học đẩy lùi xuất tinh sớm vì thủ dâm quá nhiều.