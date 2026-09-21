Xuất sắc hòa Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026

Trước giờ bóng lăn, tuyển nữ Việt Nam nắm lợi thế nhất định trong cuộc đua đi tiếp. Myanmar chỉ giành được 1 điểm ở bảng đấu khác nên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cần không thua Thái Lan là đủ cơ hội góp mặt ở vòng knock-out.

Sau hai lượt trận đầu tiên, cả Việt Nam và Thái Lan đều trắng tay, cùng có hiệu số bàn thắng bại là -9. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam có lợi thế nhờ ghi được 1 bàn thắng, trong khi Thái Lan chưa thể chọc thủng lưới bất kỳ đối thủ nào.

Tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu quan trọng khi cầm hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Ảnh: FAT

Chính vì vậy, trận đấu trên sân Nagai Stadium diễn ra với sự thận trọng rất lớn từ cả hai đội. Thái Lan là đội chủ động hơn trong các tình huống tấn công và nhiều lần khiến hàng thủ Việt Nam gặp sóng gió.

Phút 29, tuyển nữ Việt Nam may mắn thoát thua. Kanyanat có pha di chuyển thông minh để nhận bóng phía sau hàng thủ trước khi tung cú dứt điểm cận thành. Thủ môn Kim Thanh đã bất lực nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Đến phút 35, khung thành Việt Nam tiếp tục bị đặt trong tình trạng báo động. Một quả tạt khó chịu từ cánh trái khiến hàng thủ áo đỏ lúng túng. Cù Thị Huỳnh Như cùng thủ môn Kim Thanh không có sự liên lạc tốt và suýt tạo nên tình huống phản lưới nhà.

Sang hiệp hai, Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, các chân sút áo xanh lại thiếu sự chính xác trong những pha xử lý cuối cùng.

Phút 76 là tình huống khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim. Pengngam Saowalak vượt qua Diễm My rồi tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Kim Thanh. May mắn cho tuyển nữ Việt Nam khi các hậu vệ đã kịp lùi về phá bóng ngay trước vạch vôi, cứu đội nhà khỏi bàn thua trông thấy.

Trong những phút còn lại, Thái Lan nỗ lực gia tăng sức ép nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của tuyển nữ Việt Nam. Kim Thanh cùng các đồng đội thi đấu đầy quả cảm để bảo toàn tỷ số hòa 0-0 đến hết trận.

Kết quả này giúp tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành vé vào tứ kết ASIAD 2026. Dù trải qua vòng bảng đầy khó khăn với các thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho thấy bản lĩnh ở thời khắc quyết định.

Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan phải sớm nói lời chia tay giải đấu khi không thể ghi nổi một bàn thắng sau ba trận vòng bảng. Với tuyển nữ Việt Nam, tấm vé vào tứ kết là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu kiên cường và sự nỗ lực không bỏ cuộc của toàn đội.