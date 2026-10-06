Xuất quân triển khai cáp quang phục vụ các trạm phủ lõm

Các đại biểu dự Lễ xuất quân

Tại buổi lễ, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt kế hoạch, quyết định triển khai cáp quang và giao nhiệm vụ cho lực lượng cơ động thực hiện.

Theo kế hoạch, 44 cán bộ, chiến sĩ được huy động triển khai hệ thống kéo cáp và cố định cáp trên cột điện với 20 tuyến trên địa bàn các xã: Tân Tiến, Kháng Chiến, Đoàn Kết, Hoàng Văn Thụ, Thiện Thuật, Quý Hòa, Hồng Phong, Hội Hoan, Thiện Hòa, Kiên Mộc, Lợi Bác, Xuân Dương và Thống Nhất.

Việc triển khai hệ thống cáp quang góp phần khắc phục những hạn chế về vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng truyền dẫn, từng bước hoàn thiện hạ tầng thông tin, đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kế hoạch, quy trình kỹ thuật; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang bị; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Các đại biểu dự buổi lễ

Ngay sau lễ xuất quân, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã cơ động đến các địa bàn được phân công, triển khai thi công theo kế hoạch. Lực lượng thi công sẽ thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn thiện đến đó, bảo đảm tiến độ, yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong quá trình thực hiện.

Công trình hoàn thành sẽ góp phần mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, ổn định, phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.