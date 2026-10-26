Xuất quân thực hiện Tết Quân - Dân năm 2027 Chôl Chnăm Thmây vào ngày 13/11

Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí Trang Hồng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Gò Quao tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Vũ

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt kế hoạch tổ chức Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2027 Chôl Chnăm Thmây tại xã Gò Quao; đồng thời trao đổi, thảo luận, thống nhất các nội dung phối hợp, công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2027 phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Vũ

Theo kế hoạch, Lễ xuất quân dự kiến diễn ra vào ngày 13/11/2026 tại xã Gò Quao, với sự tham gia của khoảng 275 đại biểu. Chương trình gồm các hoạt động văn nghệ chào mừng, triển khai kế hoạch thực hiện, phát động phong trào thi đua chuyên đề, trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà và trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo dân tộc Khmer vượt khó học giỏi.

Đại tá Cao Minh Tâm cho biết, việc tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2027 Chôl Chnăm Thmây không chỉ mang ý nghĩa chăm lo đời sống Nhân dân nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó mật thiết với Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Đại tá Tâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, chuẩn bị chu đáo các nội dung Lễ xuất quân; đồng thời quan tâm lựa chọn những công trình, phần việc phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương và đời sống Nhân dân. Quá trình triển khai phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể và người dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Thông qua chương trình “Tết Quân - Dân” năm 2027 Chôl Chnăm Thmây tại xã Gò Quao, tỉnh An Giang tiếp tục cụ thể hóa chủ trương gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách dân tộc...