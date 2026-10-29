Xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, riêng tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 122,2 tỷ USD, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2026.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 499 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2025, tạo động lực tích cực để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16% cả năm.

Xuất khẩu tăng trưởng ở cả khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU, Hàn Quốc và ASEAN cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Về cán cân thương mại, tháng 10 ước xuất siêu 6,8 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu. Nhờ đó, mức nhập siêu lũy kế 10 tháng giảm còn khoảng 12,7 tỷ USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2026 vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Kết quả trên cho thấy hoạt động thương mại hàng hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế.

Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với định hướng thúc đẩy tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng và tính bền vững.

Theo dự thảo, giai đoạn 2026-2030, xuất khẩu hàng hóa phấn đấu tăng bình quân 15-16% mỗi năm, nhập khẩu tăng 12-13% mỗi năm. Đến năm 2045, Việt Nam hướng tới nhóm 10 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong nước, tăng tỷ trọng hàng chế biến, chế tạo và sản phẩm công nghệ cao trong xuất khẩu. Cùng với đó, việc đa dạng hóa thị trường được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn, hạn chế rủi ro trước những biến động thương mại quốc tế và mở rộng cơ hội tại Nam Á, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh.

Trong quý IV/2026, Bộ Công Thương xác định tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết và mở rộng thị trường mới. Đồng thời, tăng cường cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ.

Bộ cũng định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và minh bạch chuỗi cung ứng; thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, mở rộng các thỏa thuận, nghị định thư về kiểm dịch nông sản.

Đối với hàng nông sản, việc đầu tư hạ tầng logistics lạnh, chuẩn hóa vùng trồng và cơ sở đóng gói theo yêu cầu của từng thị trường được xác định là những nhiệm vụ cần thiết để nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và duy trì tăng trưởng xuất khẩu bền vững.