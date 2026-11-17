Phong trào “Bình dân học vụ số” ở xã Vĩnh Hậu (tỉnh An Giang) đang được triển khai bằng những cách làm sáng tạo, linh hoạt, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phổ cập kỹ năng số. Từ đổi mới phương thức tuyên truyền đến trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận công nghệ tại cơ sở, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã góp phần đưa các tiện ích số vào đời sống, thúc đẩy chuyển đổi số từ cộng đồng.