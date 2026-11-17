Xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD, thách thức nâng giá trị nội địa
Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD chỉ sau 10 tháng năm 2026. Kết quả này khẳng định vị thế ngày càng lớn của Việt Nam trong thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, bài toán đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô mà còn phải nâng cao giá trị gia tăng do doanh nghiệp trong nước tạo ra.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xuat-nhap-khau-vuot-1000-ty-usd-thach-thuc-nang-gia-tri-noi-dia-246261117170830015.htm