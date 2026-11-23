Dấu mốc mới của thương mại Việt Nam

Theo Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2026 của Việt Nam đạt 1.010,54 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước, xác lập mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, xuất khẩu đạt 499,23 tỷ USD, tăng 27,5%; nhập khẩu đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4%. Kết quả này cho thấy sự mở rộng đáng kể của năng lực sản xuất, mức độ hội nhập và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng quốc tế. Năm 2007, khi Việt Nam gia nhập WTO, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 100 tỷ USD; đến năm 2019 đã vượt 500 tỷ USD và chỉ sau đó bảy năm (năm 2026), quy mô thương mại tiếp tục tăng hơn gấp đôi.

Với năm 2026, sau 8 tháng liên tục nhập siêu thì đà tăng trưởng xuất khẩu được củng cố. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 64,67 tỷ USD, tăng tới 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng này, Việt Nam xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau mức xuất siêu 1,3 tỷ USD trong tháng 9.

Với kết quả 10 tháng đã đạt được, tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa năm 2026 có khả năng vượt xa mục tiêu 15-16% được đặt ra tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Động lực nổi bật tiếp tục đến từ nhóm hàng công nghiệp chế biến, chiếm tới 90,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, điện tử, máy tính và linh kiện đạt 149,41 tỷ USD, tăng 71%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 63,27 tỷ USD, tăng 30,4%; điện thoại và linh kiện đạt 57,61 tỷ USD, tăng 18,4%. Chỉ riêng ba nhóm hàng này đã đóng góp hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu, phản ánh vai trò ngày càng lớn của các ngành công nghệ và sản xuất công nghiệp trong cơ cấu thương mại.

Sự bứt phá của điện tử cũng gắn với làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo (AI). Trong một phân tích về chuỗi cung ứng công nghệ, ông Frederic Neumann, Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á, đồng Trưởng bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu khu vực châu Á của HSBC và ông Justin Feng, Chuyên gia kinh tế khu vực châu Á của HSBC nhận định Việt Nam đang có vị trí đáng chú ý trong lĩnh vực linh kiện điện tử, bảng mạch in và hoạt động lắp ráp, kiểm thử bán dẫn. Nền tảng công nghiệp tích lũy qua nhiều năm, cùng mạng lưới doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đang tạo cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng phục vụ AI.

Phía sau kỷ lục là những thách thức

Tuy nhiên, quy mô thương mại tăng mạnh chưa đồng nghĩa giá trị gia tăng tạo ra trong nước tăng tương ứng. Đó cũng là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ phía sau thành tích xuất nhập khẩu tăng mạnh. Điểm đáng chú ý nhất của bức tranh thương mại quốc tế năm nay là sự đảo chiều của cán cân xuất nhập khẩu. Sau 10 tháng, Việt Nam nhập siêu 12,07 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm 2025 xuất siêu 19,49 tỷ USD. Diễn biến này chủ yếu do nhập khẩu tăng 37,4%, nhanh hơn đáng kể so với mức tăng 27,5% của xuất khẩu.

Dù vậy, mức nhập siêu trên đã thu hẹp đáng kể so với con số 20,46 tỷ USD sau 8 tháng đầu năm, nhờ cán cân thương mại xuất siêu trở lại trong tháng 9 và đặc biệt là tháng 10. Điều đó cho thấy, nhập siêu không hoàn toàn mang tác động tiêu cực, bởi phần lớn hàng nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất, đầu tư và xuất khẩu.

Số liệu của Cục Thống kê cũng phần nào phản ánh điều này khi nhóm tư liệu sản xuất chiếm tới 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng năm 2026, tương đương 481,03 tỷ USD. Trong đó, riêng điện tử, máy tính và linh kiện nhập khẩu đạt 215,25 tỷ USD, tăng 74,4% so với cùng kỳ. Nhu cầu nhập khẩu lớn phản ánh sự mở rộng năng lực sản xuất, đặc biệt trong các ngành công nghệ, nhưng đồng thời cho thấy mức độ phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung linh kiện, máy móc và nguyên liệu từ nước ngoài.

Một thách thức khác là sự chênh lệch ngày càng rõ giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước. Trong 10 tháng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 405,31 tỷ USD, chiếm 81,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 33% so với cùng kỳ. Ngược lại, khu vực kinh tế trong nước chỉ đạt 93,93 tỷ USD, tăng 8,2%, chiếm 18,8%... Vai trò của khu vực FDI là không thể phủ nhận, song nếu doanh nghiệp trong nước chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, lợi ích từ tăng trưởng xuất khẩu có nguy cơ tập trung chủ yếu ở các công đoạn gia công, lắp ráp, thay vì lan tỏa mạnh sang những hoạt động tạo giá trị gia tăng cao hơn. Đây cũng là vấn đề được ông Frederic Neumann và ông Justin Feng lưu ý.

Theo hai chuyên gia HSBC nêu ở trên, Việt Nam đã xây dựng được năng lực sản xuất điện tử đáng kể nhưng vẫn chủ yếu đảm nhiệm khâu lắp ráp cuối cùng. Vì vậy, cơ hội từ làn sóng AI chỉ có thể chuyển thành lợi thế lâu dài nếu Việt Nam phát triển mạng lưới nhà cung ứng nội địa và từng bước nâng cao năng lực công nghệ.

Từ tăng trưởng kim ngạch đến nâng cao giá trị

Bước sang năm 2027, cơ hội mở rộng xuất khẩu vẫn hiện hữu, song khả năng duy trì tăng trưởng phụ thuộc ngày càng nhiều vào chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến xuất khẩu VIETGO, Việt Nam có những lợi thế đáng kể từ môi trường kinh doanh, vị trí địa lý thuận lợi và mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp. Bên cạnh các thị trường truyền thống, Trung Đông và Ấn Độ được chuyên gia này đánh giá là những thị trường còn nhiều tiềm năng đối với hàng Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu thương mại quốc tế thay đổi, một số nhóm hàng như nông sản, đồ gỗ, dệt may, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô và vật liệu xây dựng được kỳ vọng có thêm cơ hội mở rộng xuất khẩu.

Theo dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (hiện đang trong quá trình xây dựng và lấy ý kiến), mục tiêu đặt ra là xuất khẩu tăng bình quân 15-16%/năm giai đoạn 2026-2030, đồng thời chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng. Để hiện thực hóa những định hướng như vậy, một trong những ưu tiên là phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng khả năng cung ứng nguyên liệu và linh kiện trong nước. Việc kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn FDI cần đi vào chiều sâu, không chỉ ở khâu cung ứng sản phẩm đơn giản mà từng bước mở rộng sang thiết kế, chế tạo, công nghệ và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là hướng đi giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, nâng tỷ lệ nội địa hóa và tăng lợi ích mà nền kinh tế nhận được từ mỗi đơn hàng xuất khẩu.

Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao năng lực logistics, đa dạng hóa tuyến vận chuyển và thị trường tiêu thụ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu mới về tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng suất và xây dựng thương hiệu sẽ giúp doanh nghiệp trong nước từng bước dịch chuyển khỏi các công đoạn gia công có giá trị gia tăng thấp.

Mốc 1.000 tỷ USD vì vậy không chỉ đánh dấu bước tiến về quy mô thương mại mà còn đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng xuất khẩu. Bởi chỉ khi năng lực sản xuất nội địa được củng cố, doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và thị trường xuất khẩu được đa dạng hóa, những kỷ lục kim ngạch mới có cơ sở chuyển hóa thành giá trị gia tăng cao hơn, đóng góp bền vững hơn cho tăng trưởng kinh tế.