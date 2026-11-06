Xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD, 6 nhóm hàng được kỳ vọng bứt phá năm 2027

Bước sang năm 2027, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục đối mặt nhiều yếu tố khó lường, từ chiến tranh thương mại, xung đột địa chính trị đến biến động lạm phát. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tuấn Việt - CEO VIETGO, chuyên gia xúc tiến xuất khẩu - vẫn có những xu hướng mở ra cơ hội cho hàng hóa Việt Nam.

Đáng chú ý, 6 nhóm hàng có triển vọng trở thành những “ngôi sao mới” của xuất khẩu Việt Nam năm 2027 gồm: đồ gỗ nội ngoại thất, dệt may, giày dép, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô và tàu thuyền.

“Đây là những ngành hàng có khả năng tận dụng nhu cầu tiêu dùng, đầu tư và tái thiết tại nhiều thị trường quốc tế trong thời gian tới”, ông Việt dự báo.

Tuy nhiên, ông Việt cũng cảnh báo doanh nghiệp xuất khẩu cần đặc biệt lưu ý rủi ro logistics do xung đột chính trị tại Nga, Ukraine và Trung Đông chưa hạ nhiệt, khiến cước vận tải biển tăng cao.

“Chẳng hạn, cước vận chuyển một container 40 feet đi Trung Đông đã tăng từ mức 1.500-2.000 USD trước đây lên 4.000-6.000 USD. Không chỉ chi phí logistics tăng, tình trạng thiếu chỗ trên tàu còn khiến nhiều doanh nghiệp bị hủy chuyến ngay khi đến hạn xuất khẩu.

Đối với những mặt hàng tươi sống hoặc nhạy cảm như chanh tươi, rủi ro càng lớn do thời gian bảo quản lạnh chỉ khoảng 1-2 tuần. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động đặt chỗ trên tàu và booking vận chuyển để duy trì nguồn hàng xuất khẩu ổn định.

Bên cạnh việc tận dụng cơ hội từ các thị trường mới, doanh nghiệp cũng cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định môi trường và truy xuất nguồn gốc, đồng thời khai thác hiệu quả các ưu đãi từ mạng lưới FTA để củng cố vị thế hàng Việt trên thị trường quốc tế”, ông Việt cảnh báo.

Xuất nhập khẩu lập kỷ lục, hướng tới mốc 1.200 tỷ USD

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên thương mại hàng hóa của Việt Nam vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, xác lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Xuất nhập khẩu lập kỷ lục 1.000 tỷ USD sau 10 tháng, hướng tới mốc 1.200 tỷ USD trong năm 2026. (Đồ họa: Cục Hải quan)

Với đà tăng trưởng hiện nay, ông Việt dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2026 có thể đạt hơn 1.200 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu có thể đạt 570-600 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2025; nhập khẩu có thể đạt 600 tỷ USD hoặc cao hơn.

“Với quy mô tương quan toàn cầu, dự kiến chúng ta sẽ nằm ở top 14 thế giới theo kỳ vọng của tôi”, ông Việt nhận định.

Theo chuyên gia, kết quả này đến từ nhiều lợi thế của Việt Nam, trong đó nổi bật là ba trụ cột gồm môi trường chính trị, kinh doanh ổn định; vị trí địa lý và logistics thuận lợi; cùng mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp.

Cụ thể, Việt Nam có nền chính trị ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi và quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia, nhiều khối kinh tế, kể cả những đối tác có mâu thuẫn với nhau.

Về logistics, vị trí địa lý trải dài theo hình chữ S giúp Việt Nam có lợi thế trong vận chuyển hàng hóa nội địa từ nhà máy đến cảng. Theo ông Việt, có những đoạn chiều ngang lãnh thổ chỉ khoảng 75-80 km, qua đó góp phần giảm chi phí vận tải nội địa.

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện có 18 FTA đang có hiệu lực, tạo điều kiện để hàng hóa trong nước tiếp cận nhiều thị trường với mức thuế quan ưu đãi. Các hiệp định như Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) giúp hàng Việt nâng cao khả năng cạnh tranh tại thị trường châu Âu, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận người mua quốc tế.