Xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỉ USD, Việt Nam nhập siêu 12,07 tỉ USD

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2026 đạt 1.010,55 tỉ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên quy mô thương mại hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỉ USD, đồng thời xác lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 499,24 tỉ USD, tăng 27,5%; kim ngạch nhập khẩu đạt 511,31 tỉ USD, tăng 37,4%. Như vậy, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu 9,9 điểm phần trăm, đưa cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng ghi nhận nhập siêu 12,07 tỉ USD.

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam lần đầu vượt mốc 1.000 tỉ USD sau 10 tháng năm 2026.