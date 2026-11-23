Tổng hợp từ số liệu của Cục Hải quan cho thấy, 10 tháng đầu năm 2026, trị giá xuất khẩu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 19,2 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Đồng Tháp là địa phương mang về kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 8,4 tỷ USD, tăng 7,9% so với 10 tháng đầu năm 2025.

TP Cần Thơ là địa phương có trị giá xuất khẩu lớn thứ hai với kim ngạch 3,54 tỷ USD, tăng 1,3% YoY. Các thị trường xuất khẩu đứng sau lần lượt là Vĩnh Long với trị giá 3,51 tỷ USD, tăng 16,2% YoY; An Giang đạt 2,06 tỷ USD, tăng 8,6% YoY; Cà Mau đạt 1,66 tỷ USD, tăng 16,4% YoY.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong kỳ đạt 8,53 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng Tháp là địa phương có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất trong vùng, đạt 4,43 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hai địa phương có kim ngạch nhập khẩu đạt trị giá tỷ USD còn bao gồm Vĩnh Long đạt 1,76 tỷ USD, tăng 16,8% YoY; Cần Thơ đạt 1,15 tỷ USD, tăng 5,3% YoY.

Kim ngạch nhập khẩu của An Giang giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 940,2 triệu USD; Cà Mau giảm 31,8% YoY, đạt 252,3 triệu USD.