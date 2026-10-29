Xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD: Củng cố vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ghi nhận cột mốc mới, vượt 1.000 tỷ USD. (Ảnh: CHQ)

Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 493,64 tỷ USD, tăng 27,2%; nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến xuất khẩu cả năm tăng trên 25%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra.

Cột mốc mới của thương mại Việt Nam

Kết quả này đạt được trong bối cảnh chiến sự và các xung đột địa chính trị làm thay đổi sâu sắc cấu trúc, nhịp độ thương mại toàn cầu. Giá năng lượng tăng cao kéo theo chi phí sản xuất tăng, khiến lạm phát tăng nhanh ở nhiều nền kinh tế lớn. Với độ mở kinh tế cao, Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động đó.

Mặc dù vậy, đến ngày 29/10/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt khoảng 1.001,30 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 493,64 tỷ USD, tăng 105,56 tỷ USD, tương đương 27,2%; nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD, tăng 138,72 tỷ USD, tương đương 37,6% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến cả năm 2026, trị giá xuất khẩu hàng hóa tăng trên 25%, vượt mục tiêu tăng 15–16% được Chính phủ đề ra tại Phụ lục IV Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục thiết lập những cột mốc mới: đạt 100 tỷ USD năm 2007; 200 tỷ USD năm 2011; 300 tỷ USD năm 2015; 400 tỷ USD năm 2017; 500 tỷ USD năm 2019; 600 tỷ USD năm 2021; 700 tỷ USD năm 2022; 900 tỷ USD năm 2025 và vượt mốc 1.000 tỷ USD trong năm 2026.

Trong giai đoạn 2016–2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 6.120 tỷ USD, bình quân 612 tỷ USD/năm. Từ mức 351,38 tỷ USD năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng lên 929,92 tỷ USD năm 2025, gấp 2,65 lần, tương ứng tăng 578,54 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu trong giai đoạn này đạt bình quân 11%/năm.

Việt Nam hiện xếp thứ 18 thế giới về xuất khẩu và thứ 20 về nhập khẩu. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam giữ vị trí thứ hai về xuất nhập khẩu, sau Singapore, tiếp tục củng cố vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đến ngày 29/10/2026, Việt Nam có quan hệ thương mại với 237 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.

Việc thiết lập các quan hệ đối tác, trong đó có đối tác chiến lược toàn diện, cùng với đàm phán, ký kết và tham gia các thỏa thuận, hiệp định thương mại đã tạo động lực cho xuất khẩu. Qua đó, Việt Nam từng bước đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt đối với nông sản, thủy sản và những mặt hàng có lợi thế cạnh tranh.

Xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục tăng mạnh. Trong đó, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 18,6%, Hàn Quốc tăng 19,1%, Canada tăng 14,4% và Mexico tăng 42,5%. Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục là những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Điện tử, máy móc và khối FDI đóng góp lớn

Từ đầu năm đến hết ngày 29/10/2026, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trị giá xuất nhập khẩu 778 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16%.

Ba nhóm hàng có trị giá xuất nhập khẩu cao nhất gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Tổng trị giá xuất nhập khẩu của ba nhóm hàng này đạt 532 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với việc mở rộng thị trường, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách, cắt giảm thủ tục và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính chỉ đạo cải cách toàn diện, từ tinh gọn bộ máy, hoàn thiện cơ chế, chính sách đến đẩy mạnh quản lý rủi ro và số hóa quy trình nghiệp vụ theo hướng “mọi lúc-mọi nơi-mọi phương tiện”.

Các hệ thống công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ, góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động thương mại. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được tăng cường, góp phần bảo vệ doanh nghiệp chân chính và uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trước những biến động của tình hình thế giới, ngành Hải quan tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, thực hiện nhiệm vụ tạo thuận lợi thương mại, bảo đảm an ninh kinh tế, giữ vững chủ quyền quốc gia và đồng hành cùng doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.

Cột mốc xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và quyết tâm của Chính phủ trong thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam là một nền kinh tế năng động, tin cậy, hội nhập sâu rộng, đồng thời tạo nền tảng để hướng tới phát triển bền vững, thịnh vượng trong giai đoạn tới.