Xuất nhập khẩu Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD

Cục Hải quan, Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 29-10, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt mốc lịch sử 1.000 tỷ USD, trong khi còn tới 2 tháng nữa mới hết năm 2026. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt khoảng 493,64 tỷ USD, tăng 105,56 tỷ USD tương đương 27,2% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD, tăng 138,72 tỷ USD tương đương 37,6% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến cả năm 2026, trị giá xuất khẩu hàng hóa tăng hơn 25% - vượt mục tiêu Chính phủ đề ra.

Những dấu mốc của hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2007-2026. Ảnh: Cục Hải quan

Tính từ đầu năm đến hết ngày 29-10, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp ấn tượng với trị giá xuất nhập khẩu 778 tỷ USD, chiếm 77,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước; tăng tới 37% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định thương mại tự do tiếp tục tăng mạnh như Nhật Bản tăng 18,6%, Hàn Quốc tăng 19,1%, Canada tăng 14,4%, Mexico tăng 42,5%. Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Xét theo nhóm mặt hàng thì ba nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá cao nhất gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng. Tính chung, tổng trị giá xuất nhập khẩu của 3 nhóm hàng này đạt 532 tỷ USD, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, Việt Nam đã xếp thứ 18 thế giới về xuất khẩu; xếp thứ 20 thế giới về nhập khẩu. Tính trong khu vực ASEAN, Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2, chỉ sau Singapore. Xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính chỉ đạo cải cách toàn diện: Tinh gọn bộ máy, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh quản lý rủi ro, số hóa quy trình nghiệp vụ “mọi lúc - mọi nơi - mọi phương tiện”. Các hệ thống công nghệ thông tin được triển khai đồng bộ đã giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao tính minh bạch trong thương mại. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, xâm phạm sở hữu trí tuệ được tăng cường mạnh mẽ, góp phần bảo vệ doanh nghiệp chân chính và uy tín hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế.