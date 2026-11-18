Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang khối APEC đạt 385,8 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu từ APEC ở mức 439,2 tỷ USD, tăng 40,8% YoY; nhập siêu 53,4 tỷ USD.

Xuất khẩu

Theo số liệu từ Cục Hải quan, các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong APEC lần lượt là Mỹ với trị giá 159,3 tỷ USD, tăng 26,2% YoY; Trung Quốc đạt 77,5 tỷ USD, tăng 36,1% YoY; Hàn Quốc đạt 28,5 tỷ USD, tăng 19,1% YoY.

Trong nhóm thị trường đạt 10 tỷ USD trở lên, Việt Nam còn thu về 26,7 tỷ USD từ xuất khẩu hàng hóa sang Hong Kong (Trung Quốc), tăng 86,4% YoY; Nhật Bản đạt 26,2 tỷ USD, tăng 18,8% YoY.

Tổng kim ngạch 5 thị trường chính trên đạt 318,4 tỷ USD, chiếm 83% trị giá xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang các nền kinh tế thành viên APEC.

Với các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á, Việt Nam còn xuất khẩu hàng hóa sang Thái Lan đạt 9,4 tỷ USD, tăng 32,9% YoY; Đài Loan (Trung Quốc) đạt 7,7 tỷ USD, tăng 41,3% YoY; Malaysia đạt 6,49 tỷ USD, tăng 49,4% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Singapore tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,27 tỷ USD; Indonesia tăng 9,1% YoY, đạt 5,17 tỷ USD; Philippines tăng 10,7% YoY, đạt 5,16 tỷ USD; Brunei tăng 51,1% YoY, đạt 221,6 triệu USD.

Ở khu vực châu Mỹ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Mexico tăng 42,4% YoY, đạt 8,25 tỷ USD; Canada tăng 19,2% YoY, ở mức 7,44 tỷ USD.

Việt Nam còn thu về 1,25 tỷ USD từ xuất khẩu hàng hóa sang Chile, giảm nhẹ 0,05% YoY; Peru đạt 719 triệu USD, tăng 69,9% YoY.

Ở khu vực châu Đại Dương, trị giá hàng hóa xuất khẩu sang Australia tăng 17,4% YoY, đạt 6,5 tỷ USD; New Zealand đạt 733,1 triệu USD, tăng 23,2% YoY.

Với thị trường Nga, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang nước này giảm 4,3% so với 10 tháng đầu năm 2025, còn 1,82 tỷ USD.

Nhập khẩu

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, trong số các nền kinh tế thành viên APEC, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, đạt 212,4 tỷ USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường đứng sau lần lượt là Hàn Quốc đạt 77,2 tỷ USD, tăng 56,2% YoY; Đài Loan (Trung Quốc) đạt 43,8 tỷ USD, tăng 61,6% YoY; Nhật Bản với trị giá 22,8 tỷ USD, tăng 11,5% YoY.

Việt Nam còn chi 19,3 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ, tăng 26,5% YoY; Thái Lan đạt 14,4 tỷ USD, tăng 32,3% YoY.

Trong nhóm thị trường nhập khẩu có trị giá 10 tỷ USD trở lên, Việt Nam chi 13,2 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ Malaysia, tăng 44,4% YoY; Indonesia đạt 11,4 tỷ USD, tăng 21,5% YoY.

Tổng kim ngạch 8 thị trường trên đạt 414,7 tỷ USD, chiếm 94% trị giá hàng hóa nhập khẩu từ các nền kinh tế thành viên APEC.

Ngoài nhóm trên, ở khu vực châu Á, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Singapore đạt 7,58 tỷ USD, tăng 53,2% YoY; Philippines đạt 2,2 tỷ USD, tăng 9,7% YoY; Hong Kong (Trung Quốc) đạt 595,9 triệu USD, giảm 19% YoY; Brunei đạt 354 triệu USD, tăng 5,4% YoY.

Ở khu vực châu Mỹ, Việt Nam chi 1,26 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ Canada, tăng 43,5% YoY; Mexico với trị giá 1,22 tỷ USD, tăng 32,5% YoY; Chile đạt 354,1 triệu USD, tăng 23,3% YoY; Peru đạt 79,5 triệu USD, tăng 13,5% YoY.

Ở khu vực châu Đại Dương, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Australia đạt 7,3 tỷ USD, tăng 22,5% YoY; New Zealand đạt 704,3 triệu USD, tăng 9,3% YoY.

Với thị trường Nga, Việt Nam chi 2,6 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ nước này, tăng 27,8% so với 10 tháng đầu năm 2025.

Số liệu trên được tính toán từ công bố của Cục Hải quan (Bộ Tài chính). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nền kinh tế thành viên APEC không bao gồm Papua New Guinea do Cục Hải quan không công bố số liệu thị trường này.