Xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc tăng mạnh trong 9 tháng

Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026. (Ảnh minh họa)

Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026, với kim ngạch nhập khẩu vượt 187,3 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với xuất khẩu sang thị trường này.

Theo thống kê của Cục Hải quan, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc gần 66 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm nông sản, thủy sản, gỗ và sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo.

Trong nhóm nông sản, xuất khẩu hạt điều đạt 131.463 tấn, trị giá 965 triệu USD; gạo đạt gần 1,1 triệu tấn, trị giá 535 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 4,71 tỷ USD, thủy sản đạt 2,18 tỷ USD, còn gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 2 tỷ USD.

Đối với hàng công nghiệp chế biến, chế tạo, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 23,3 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 11,3 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 5,15 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc vượt 187,3 tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất, đạt 69,7 tỷ USD; tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác với 35 tỷ USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu của riêng hai nhóm hàng này đạt 104,7 tỷ USD.

Việt Nam cũng nhập khẩu nhiều nguyên liệu và hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng từ Trung Quốc, gồm sản phẩm từ chất dẻo đạt 5,92 tỷ USD; sản phẩm từ sắt thép đạt 5,62 tỷ USD; chất dẻo nguyên liệu đạt 4,2 tỷ USD và sắt thép các loại đạt 4,07 tỷ USD.

Với xuất khẩu gần 66 tỷ USD và nhập khẩu vượt 187,3 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục nhập siêu lớn từ Trung Quốc trong 9 tháng năm 2026. Cơ cấu trao đổi thương mại cho thấy xuất khẩu tập trung vào cả nông sản và hàng công nghiệp, trong khi nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên liệu phục vụ sản xuất.