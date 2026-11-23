Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, tháng 10/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Malaysia đạt 2,36 tỷ USD. Bao gồm, trị giá xuất khẩu đạt 815,6 triệu USD, tăng 75,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu đạt 1,54 tỷ USD, tăng 54,2% YoY; nhập siêu 730 triệu USD.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, xuất nhập khẩu Việt Nam – Malaysia đạt 19,8 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam đạt 6,49 tỷ USD, tăng 49,4% YoY; nhập khẩu đạt 13,27 tỷ USD, tăng 44,4% YoY; nhập siêu 6,78 tỷ USD.

Xuất khẩu điện tử tăng tới ba con số

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Malaysia, đạt 2,17 tỷ USD. Đây cũng là mặt hàng xuất khẩu duy nhất sang thị trường này có trị giá tỷ USD.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng trên tăng tới 198,6% YoY (cùng kỳ đạt 729 triệu USD).

Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng sau lần lượt là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 650,6 triệu USD, tăng 50,7% YoY; sắt thép đạt 381,3 triệu USD, tăng 11,1% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 360,5 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 181,1 triệu USD, giảm 19,4% YoY.

Tổng kim ngạch 5 mặt hàng lớn nhất đạt 3,75 tỷ USD, chiếm 58% tỷ trọng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này.

Ở nhóm nông thủy sản, Việt Nam thu về 161,9 triệu USD từ xuất khẩu gạo sang Malaysia, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước; cà phê cũng giảm 22,8% YoY, còn 144,2 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu rau quả lại tăng 26,5% YoY, lên mức 103,9 triệu USD; thủy sản tăng 11,6% YoY, đạt 126 triệu USD; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 83,2% YoY, đạt 16,4 triệu USD; hạt tiêu giảm 12,3% YoY, đạt 12,97 triệu USD; chè tăng 4% YoY, đạt 4,39 triệu USD.

Trong kỳ, một số mặt hàng xuất khẩu khác sang Malaysia tăng cao như sản phẩm hóa chất tăng 74,9% YoY, đạt 130 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép tăng 72% YoY, đạt 112,7 triệu USD; cao su tăng 84,6% YoY, đạt 103,2 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng 58,7% YoY, đạt 77,8 triệu USD; phân bón tăng 52,7% YoY, đạt 63,7 triệu USD; dây điện và dây cáp điện tăng 107,9% YoY, đạt 47,2 triệu USD...

Ba mặt hàng nhập khẩu đạt tỷ USD

10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã chi tỷ USD để nhập khẩu ba mặt hàng từ Malaysia. Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,08 tỷ USD, tăng 53% so với mức 3,3 tỷ USD tại cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu nhập khẩu trong kỳ cũng tăng tới 108,9% YoY, từ mức 902 triệu USD tại cùng kỳ năm trước lên 1,88 tỷ USD tại kỳ này. Kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 74,2% YoY, từ mức 816 triệu USD lên 1,42 tỷ USD.

Tổng trị giá ba mặt hàng trên đạt 8,39 tỷ USD, chiếm 63% tỷ trọng kim ngạch hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ thị trường này.

Các mặt hàng nhập khẩu đứng sau còn có hóa chất đạt 673,9 triệu USD, tăng tới 60,9% YoY; dầu mỡ động thực vật đạt 531,2 triệu USD, tăng 55,3% YoY.

Kim loại thường khác nhập khẩu từ Malaysia lại giảm 19,5% YoY, còn 420,2 triệu USD; khí đốt hóa lỏng tăng nhẹ 3,7% YoY, đạt 341,2 triệu USD; hàng điện gia dụng và linh kiện tăng 12,7% YoY, đạt 317,7 triệu USD.

Trong kỳ, Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu một số mặt hàng như sản phẩm khác từ dầu mỏ tăng 262% YoY, từ mức 68,8 triệu USD tại cùng kỳ năm trước lên 249,1 triệu USD tại kỳ này; quặng và khoáng sản khác tăng 690,4% YoY, từ 10,5 triệu USD lên 83 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu dược phẩm tăng 140,9% YoY, đạt 22,6 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 467,6% YoY, đạt 17,2 triệu USD.