Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu cán mốc 1.000 tỷ USD

Theo số liệu vừa được Cục Hải quan (Bộ Tài chính) công bố, tính đến ngày 29/10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 1.000 tỷ USD, kỷ lục mới trong lịch sử thương mại quốc tế của nền kinh tế.

Đáng chú ý, cột mốc này được thiết lập khi năm 2026 vẫn còn hơn 2 tháng, trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu nhiều tác động từ các cuộc xung đột địa chính trị, giá năng lượng tăng cao và áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tính đến ngày 29/10 đạt khoảng 493,64 tỷ USD, tăng 105,56 tỷ USD, tương đương 27% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD, tăng 138,72 tỷ USD, tương đương gần 38%.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.001,3 tỷ USD. Với tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu, Việt Nam ghi nhận mức nhập siêu hàng hóa khoảng 14,02 tỷ USD trong gần 10 tháng đầu năm.

Theo dự báo của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2026 có thể tăng trên 25%, vượt đáng kể mục tiêu tăng trưởng 15-16% được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP.

Từ 100 tỷ USD lên 1.000 tỷ USD sau gần 20 năm

Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục thiết lập những cột mốc mới.

Năm 2007, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu đạt 100 tỷ USD. Con số này tăng lên 200 tỷ USD vào năm 2011, 300 tỷ USD năm 2015 và 400 tỷ USD năm 2017.

Đến năm 2019, quy mô thương mại hàng hóa vượt 500 tỷ USD, sau đó tiếp tục đạt 600 tỷ USD vào năm 2021 và 700 tỷ USD năm 2022.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 929,92 tỷ USD, trước khi chính thức vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD vào cuối tháng 10 năm nay.

Riêng giai đoạn 2016-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt khoảng 6.120 tỷ USD, tương đương bình quân 612 tỷ USD mỗi năm.

Nếu như năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mới đạt 351,38 tỷ USD thì đến năm 2025, quy mô này đã tăng lên 929,92 tỷ USD, gấp 2,6 lần sau 9 năm. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu bình quân giai đoạn 2016-2025 đạt khoảng 11%/năm.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, Việt Nam hiện đứng thứ 18 thế giới về xuất khẩu và thứ 20 về nhập khẩu. Trong khu vực ASEAN, quy mô thương mại hàng hóa của Việt Nam đứng thứ hai, sau Singapore.

Tính đến ngày 29/10, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với 237 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.

Hoạt động xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục ghi nhận tăng trưởng. Cụ thể, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng gần 19%, Hàn Quốc tăng hơn 19%, Canada tăng hơn 14% và Mexico tăng gần 43% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc và Mỹ tiếp tục là 2 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Doanh nghiệp FDI đóng góp hơn 77% kim ngạch xuất nhập khẩu

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh thương mại năm nay là sự đóng góp áp đảo của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Theo Cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết ngày 29/10, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt khoảng 778 tỷ USD, chiếm 77,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước và tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 223 tỷ USD, chiếm hơn 22% tổng giá trị thương mại và tăng 16%.

Xét theo cơ cấu mặt hàng, nhóm sản phẩm công nghệ và máy móc tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam.

Ba nhóm hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của 3 nhóm hàng này đạt khoảng 532 tỷ USD, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước và tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.