Xuất nhập khẩu Việt Nam - Đan Mạch chạm mốc cao nhất 3 quý

Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, tháng 9/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - Đan Mạch đạt 62,6 triệu USD, trong đó trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này đạt 36,7 triệu USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu đạt 25,9 triệu USD, tăng 5,7% YoY.

Lũy kế 3 quý đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam – Đan Mạch ở mức 672 triệu USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu từ Việt Nam đạt 383,5 triệu USD, tăng 27,2% YoY; nhập khẩu đạt 289,1 triệu USD, tăng 47,4% YoY.

Về xuất khẩu, sản phẩm từ sắt thép là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Đan Mạch, đạt 53,3 triệu USD, tăng 204,5% so với mức 17,5 triệu USD tại cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn thứ hai là dệt may với trị giá 46,2 triệu USD, tăng 4,7% YoY; thủy sản với trị giá 35 triệu USD, giảm 3,8% YoY; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 30 triệu USD, tăng 12,3% YoY.

Việt Nam còn xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Đan Mạch với trị giá 27,6 triệu USD, tăng 17,9% YoY; dây điện và dây cáp điện đạt 26,2 triệu USD, tăng 10% YoY; sản phẩm từ chất dẻo đạt 21 triệu USD, tăng 18,6% YoY.

Một số mặt hàng xuất khẩu sang Đan Mạch tăng cao như túi xách, ví, vali, mũ ô dù tăng 85,7% YoY, đạt 14,3 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 75,4% YoY, đạt 10,7 triệu USD; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ tăng 24,3% YoY, đạt 18,4 triệu USD.

Về nhập khẩu, Việt Nam chi nhiều tiền nhất để nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác từ Đan Mạch, đạt 116,4 triệu USD, tăng tới 168% so với mức 43,3 triệu USD tại cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm hóa chất là mặt hàng nhập khẩu lớn thứ hai với trị giá 21,3 triệu USD, giảm 3,6% so với 3 quý đầu năm 2025.

Các mặt hàng nhập khẩu khác bao gồm dược phẩm đạt 17,1 triệu USD, giảm 25% YoY; thủy sản với trị giá 14,3 triệu USD, giảm 14,3% YoY.

Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo đạt 13,5 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước; chế phẩm thực phẩm khác đạt 13 triệu USD, tăng 45% YoY; sữa và sản phẩm sữa đạt 6,3 triệu USD, tăng 7,5% YoY.