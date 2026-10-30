Xuất nhập khẩu Việt Nam bùng nổ, cán mốc 1.000 tỷ USD

Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tính đến ngày 29/10/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt khoảng 1.000 tỷ USD, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 493,64 tỷ USD, tăng 105,56 tỷ USD, tương ứng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD, tăng 138,72 tỷ USD, tương ứng 37,6%.

Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu cán mốc 1.000 tỷ USD. Đồ họa tạo bởi AI

Đáng chú ý, kết quả này đạt được khi năm 2026 vẫn còn hai tháng, trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu nhiều tác động từ các cuộc xung đột địa chính trị, giá năng lượng tăng cao và áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế lớn.

Với đà tăng trưởng hiện nay, dự kiến kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong cả năm 2026 tăng trên 25%, vượt mục tiêu tăng trưởng 15–16% được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Liên tiếp thiết lập những cột mốc thương mại mới

Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đã ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ, liên tục vượt qua những ngưỡng kim ngạch mới.

Năm 2007, tổng trị giá xuất nhập khẩu lần đầu đạt 100 tỷ USD. Đến năm 2011, con số này tăng lên 200 tỷ USD và tiếp tục đạt 300 tỷ USD vào năm 2015.

Chỉ hai năm sau, năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ USD. Những cột mốc tiếp theo được xác lập gồm 500 tỷ USD vào năm 2019, 600 tỷ USD năm 2021 và 700 tỷ USD năm 2022.

Đến năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 929,92 tỷ USD, lần đầu vượt mốc 900 tỷ USD. Năm 2026, Việt Nam tiếp tục thiết lập dấu mốc mới khi cán ngưỡng 1.000 tỷ USD trước khi kết thúc năm.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2016–2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt khoảng 6.120 tỷ USD, bình quân 612 tỷ USD mỗi năm.

Nếu như năm 2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mới đạt 351,38 tỷ USD thì đến năm 2025 đã tăng lên 929,92 tỷ USD, gấp 2,65 lần, tương ứng tăng 578,54 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu bình quân trong giai đoạn này đạt khoảng 11%/năm.

Cùng với sự gia tăng về quy mô thương mại, vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. Hiện Việt Nam xếp thứ 18 thế giới về xuất khẩu, thứ 20 về nhập khẩu và đứng thứ hai trong khu vực ASEAN, chỉ sau Singapore.

Doanh nghiệp FDI đóng góp hơn 77% kim ngạch xuất nhập khẩu

Theo Cục Hải quan, một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng thương mại là sự đóng góp của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Tính từ đầu năm đến hết ngày 29/10/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt khoảng 778 tỷ USD, chiếm 77,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước và tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16%.

Về thị trường, tính đến ngày 29/10, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với 237 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD.

Hoạt động xuất khẩu sang các thị trường có hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 18,6%, Hàn Quốc tăng 19,1%, Canada tăng 14,4% và Mexico tăng 42,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục là những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Xét theo cơ cấu hàng hóa, ba nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của ba nhóm hàng này đạt khoảng 532 tỷ USD, chiếm khoảng 54% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả trên cho thấy các nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là điện tử và công nghệ, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc mở rộng quan hệ đối tác, tham gia và ký kết các hiệp định thương mại đã góp phần đa dạng hóa thị trường, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản, thủy sản và những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.

Cải cách thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Theo Cục Hải quan, để đạt được kết quả trên, bên cạnh nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp còn có sự phối hợp của các bộ, ngành và địa phương trong việc rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính và giảm chi phí hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong lĩnh vực hải quan, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp cải cách toàn diện, tập trung tinh gọn bộ máy, hoàn thiện chính sách, đẩy mạnh quản lý rủi ro và số hóa quy trình nghiệp vụ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hải quan được triển khai theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện giao dịch thuận lợi, giảm thời gian và chi phí tuân thủ, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong hoạt động thương mại.

Song song với công tác tạo thuận lợi thương mại, ngành Hải quan tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Những giải pháp này góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, quyền lợi của doanh nghiệp và uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động, việc kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD là dấu mốc đáng chú ý, phản ánh sự mở rộng về quy mô và mức độ hội nhập của nền kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động thương mại, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu và phát triển chuỗi cung ứng theo hướng bền vững.

Đây cũng là những yếu tố quan trọng để Việt Nam duy trì đà tăng trưởng thương mại, nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khai thác hiệu quả hơn những cơ hội từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.