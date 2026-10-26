Xuất nhập khẩu Việt Nam - Ba Lan lập kỷ lục trong 3 quý năm 2026

Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, tháng 9/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam – Ba Lan đạt 445,7 triệu USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường này đạt 404 triệu USD, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu đạt 41,7 triệu USD, giảm 4,5% YoY.

Lũy kế 3 quý đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 3,45 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Ba Lan đạt 3,09 tỷ uSD, tăng 19,8% YoY; nhập khẩu ở mức 368,4 triệu USD, tăng 9,3% YoY.

Điện tử là nhóm hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Ba Lan

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Ba Lan, đạt 834,5 triệu USD, tăng 49,6% so với 3 quý đầu năm 2025.

Hai mặt hàng đứng sau lần lượt là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 542,5 triệu USD, giảm 13,6% YoY; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 248,6 triệu USD, tăng tới 140,4% so với mức 103,4 triệu USD tại cùng kỳ năm trước.

Trong Top 5 mặt hàng, Việt Nam còn thu về 177,6 triệu USD từ xuất khẩu sắt thép, tăng tới 208,3% YoY so với mức 57,6 triệu USD tại cùng kỳ năm 2025; dệt may đạt 138,2 triệu USD, tăng 14,1% YoY.

Tổng kim ngạch 5 mặt hàng trên đạt 1,94 tỷ USD, chiếm 63% tỷ trọng.

Ở nhóm nông, thủy sản, Việt Nam thu về 126,7 triệu USD từ xuất khẩu cà phê sang Ba Lan, tăng 4,9% YoY.

Các mặt hàng xuất khẩu khác bao gồm thủy sản với trị giá 33,2 triệu USD, tăng 17,3% YoY; hạt tiêu đạt 15,2 triệu USD, tăng 58,6% YoY; gạo đạt 6,74 triệu USD, giảm 6,3% YoY; chè đạt 0,71 triệu USD, tăng 47,9% YoY.

Một số mặt hàng khác xuất khẩu sang Ba Lan tăng cao trong kỳ như chất dẻo nguyên liệu tăng 77,7% YoY, đạt 130,1 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 181,3% YoY, đạt 69,2 triệu USD; sản phẩm từ chất dẻo tăng 39,9% YoY, đạt 61 triệu USD.

5 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất

3 quý đầu năm 2026, Việt Nam chi nhiều tiền nhất để nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác từ Ba Lan, đạt 67,7 triệu USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Sữa và sản phẩm sữa là mặt hàng nhập khẩu lớn thứ 2, đạt 47,7 triệu USD, tăng 83,4% so với mức 26 triệu USD tại cùng kỳ năm 2025.

Trong Top 5 mặt hàng, Việt Nam còn chi 30,6 triệu USD để nhập khẩu dược phẩm từ Ba Lan, giảm 13,5% YoY; sản phẩm hóa chất đạt 16 triệu USD, tăng 15,9% YoY; chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh đạt 9,72 triệu USD, tăng 65% YoY.

Tổng kim ngạch 5 mặt hàng trên đạt 171,7 triệu USD, chiếm 47% tỷ trọng.

Trong kỳ, một số mặt hàng khác Việt Nam nhập khẩu từ Ba Lan tăng như sản phẩm từ sắt thép tăng 7,6% YoY, lên 9,16 triệu USD; chế phẩm thực phẩm khác tăng 50,5% YoY, đạt 8,04 triệu USD.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu kim loại thường khác giảm 10,4% YoY, còn 4,48 triệu USD; thủy sản giảm 18,4% YoY, đạt 3,99 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 33,7% YoY, đạt 3,83 triệu USD.