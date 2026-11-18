Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, góp phần mở rộng quy mô thương mại của Việt Nam. (Ảnh: CHQ)

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan công bố ngày 18/11, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng mạnh trong nửa đầu tháng 11/2026, với tổng kim ngạch đạt 59,5 tỷ USD, tăng 54,1%, tương ứng tăng 20,9 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 29,92 tỷ USD, tăng 54,5%, tương ứng tăng 10,55 tỷ USD; nhập khẩu đạt 29,58 tỷ USD, tăng 53,8%, tương ứng tăng 10,35 tỷ USD.

Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11 ghi nhận xuất siêu khoảng 337,5 triệu USD, tăng khoảng 209 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu điện tử tiếp tục tăng mạnh

Đáng chú ý, xuất khẩu và nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cùng tăng mạnh, tiếp tục cho thấy vai trò nổi bật của nhóm hàng này trong cơ cấu thương mại Việt Nam. Riêng nửa đầu tháng 11, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 12,89 tỷ USD, tăng 167,4%, tương ứng tăng 8,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, đóng góp khoảng 76,5% mức tăng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Một số nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo khác cũng duy trì mức tăng trưởng khá. Trong đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 3,55 tỷ USD, tăng 50,4%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,55 tỷ USD, tăng 18%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 856 triệu USD, tăng 19,4%.

Đối với các mặt hàng xuất khẩu truyền thống, dệt, may đạt 1,46 tỷ USD, tăng 4,1%; thủy sản đạt 521 triệu USD, tăng 6,6%; rau quả đạt gần 457 triệu USD, tăng 21,2%. Tuy nhiên, xuất khẩu một số nhóm hàng như giày dép, cà phê giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều nhập khẩu, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 14,03 tỷ USD, tăng 109,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 3,29 tỷ USD, tăng 26,1%.

Việc kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu các nhóm hàng điện tử, máy móc cùng tăng mạnh cho thấy quy mô giao thương trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng nhanh cũng tạo sức ép đối với cán cân thương mại hàng hóa.

Quy mô thương mại tăng gần 268 tỷ USD

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 1.070,26 tỷ USD, tăng 33,4%, tương ứng tăng 267,94 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, xuất khẩu đạt 529,26 tỷ USD, tăng 28,8%, tương ứng tăng 118,29 tỷ USD; nhập khẩu đạt 541 tỷ USD, tăng 38,2%, tương ứng tăng 149,65 tỷ USD.

Do tốc độ tăng nhập khẩu cao hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa tính chung từ đầu năm đến ngày 15/11 nhập siêu 11,74 tỷ USD. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2025, Việt Nam xuất siêu 19,62 tỷ USD.

Xét về cơ cấu hàng hóa, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất, đạt 162,33 tỷ USD, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 30,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 66,85 tỷ USD, tăng 31,4%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 60,16 tỷ USD, tăng 18,4%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác tiếp tục duy trì quy mô lớn, trong đó dệt, may đạt 35,2 tỷ USD; giày dép đạt 21,23 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 15,76 tỷ USD; thủy sản đạt 10,89 tỷ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả đạt 8,75 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều nhập khẩu, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 229,37 tỷ USD, tăng 76,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 63,36 tỷ USD, tăng 21,4%.

Số liệu cũng cho thấy khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Tính đến ngày 15/11, xuất khẩu của khu vực FDI đạt 429,83 tỷ USD, chiếm 81,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong khi đó, nhập khẩu của khu vực này đạt 402,43 tỷ USD, chiếm 74,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Theo đó, khu vực FDI xuất siêu khoảng 27,4 tỷ USD, trong khi khu vực kinh tế trong nước nhập siêu khoảng 39,14 tỷ USD.

Sự chênh lệch về cán cân thương mại giữa 2 khu vực tiếp tục cho thấy vai trò lớn của doanh nghiệp FDI trong hoạt động xuất khẩu, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước.

Mặc dù cán cân thương mại trong nửa đầu tháng 11 ghi nhận xuất siêu, mức thặng dư này vẫn còn khá nhỏ so với mức nhập siêu lũy kế từ đầu năm. Diễn biến cán cân thương mại trong thời gian còn lại của năm 2026 sẽ phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu của các nhóm hàng chủ lực.

Với tổng kim ngạch đã đạt hơn 1.070 tỷ USD tính đến giữa tháng 11, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục ghi nhận sự mở rộng đáng kể về quy mô, trong đó các nhóm hàng điện tử, máy móc và thiết bị giữ vai trò nổi bật.