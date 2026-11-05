Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái tăng 19%

Phương tiện chở hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam)- Đông Hưng (Trung Quốc) tại khu vực cầu Bắc Luân 2. (Ảnh minh họa: Văn Đức/TTXVN)

Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) đạt gần 5,7 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Hoạt động thông thương, xây dựng cửa khẩu thông minh và thu hút đầu tư tại đây đang ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực.

Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Châu Thành Hưng thông tin: Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng hàng hóa qua các cửa khẩu khu vực Móng Cái đạt 2,3 triệu tấn. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 4.100 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 85% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập cảnh cũng đạt gần 6,8 triệu lượt người, tăng 14%.

Bên cạnh kết quả giao thương, công tác phát triển hạ tầng biên mậu trọng điểm đạt nhiều bước tiến quan trọng. Tại cầu Bắc Luân 2, địa phương đã triển khai thành công thí điểm thông quan ngày cuối tuần và đưa vào vận hành bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính tập trung.

Về dự án xây dựng cửa khẩu thông minh, đến nay đã hoàn thành đầu tư 8 luồng kiểm soát tự động tại cầu Bắc Luân 1, phấn đấu vận hành trong tháng 12/2026 để đồng bộ với phía Trung Quốc.

Đối với việc xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, hai bên đã hoàn thành 2 phiên đàm phán cấp Chính phủ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc, cơ bản thống nhất định hướng vị trí, phạm vi và các lĩnh vực ưu tiên.

Việc thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 10 tháng, các cơ quan chức năng đã giải quyết 26 dự án chậm tiến độ, đồng thời đang tiếp tục đôn đốc xử lý các dự án còn lại.

Tính đến nay, khu vực ngoài các khu công nghiệp đã thu hút 115 dự án, gồm 12 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 211 triệu USD và 103 dự án trong nước ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 32.000 tỷ đồng. Khu công nghiệp Texhong Hải Hà thu hút được 37 dự án FDI với tổng vốn hơn 2,2 tỷ USD. KCN Hải Yên thu hút được 8 dự án, gồm 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 380 triệu USD và 3 dự án trong nước ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 1.400 tỷ đồng.

Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh Đinh Hữu Thành nhấn mạnh: Các địa phương và đơn vị tập trung rà soát toàn diện các chỉ tiêu quý 4 năm 2026, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm.

Với những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý dứt điểm các vướng mắc, nhất là công tác điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch, mở rộng phạm vi và nâng cấp các khu vực cửa khẩu; đảm bảo cơ sở vật chất, đồng bộ hạ tầng kết nối sẵn sàng đáp ứng hoạt động của Cửa khẩu thông minh, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm, nhất là Dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh, các dự án kho bãi, logistics tại Km3+4 và hạ tầng Khu công nghiệp Texhong Hải Hà; yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và phát huy hiệu quả đầu tư.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để triển khai thuận lợi Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái-Đông Hưng; phát triển hạ tầng kết nối, kéo dài thời gian thông quan và mở rộng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu./.