Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tăng vọt 64%, vượt 2,4 tỷ USD

Xe hàng thông quan xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành - Lào Cai. Ảnh Hồng Ninh-TTXVN

Sự tăng trưởng bứt phá này đóng góp lớn từ kim ngạch xuất khẩu khi đạt 1,42 tỷ USD (tăng 123%), trong khi kim ngạch nhập khẩu ghi nhận 830,51 triệu USD (tăng 18%).

Ngoài ra, các loại hình xuất nhập khẩu khác như tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, quá cảnh... đạt 121,59 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Cửa khẩu quốc tế đường bộ đóng vai trò động lực chính khi thu hút lượng lớn hàng hóa với tổng giá trị đạt 2,06 tỷ USD, tăng tới 77,69%.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực qua tuyến đường bộ tiếp tục là sản phẩm nông lâm nghiệp truyền thống như gỗ ván bóc, thanh long, dưa hấu, sầu riêng, chuối, xoài, sắn...

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu hoa tươi, rau củ quả, than cốc, phân bón, máy móc thiết bị và năng lượng điện.

Trong khi đó, cửa khẩu quốc tế đường sắt duy trì đà tăng trưởng ổn định với giá trị đạt 335,72 triệu USD, tăng 12%. Mặt hàng làm thủ tục chủ yếu qua tuyến đường sắt là phốt pho vàng, phốt pho đỏ và axit phosphoric.

Tại cửa khẩu Mường Khương cùng các lối mở biên giới, hoạt động xuất nhập cảnh và trao đổi hàng hóa cư dân diễn ra an toàn, ổn định.

Nhờ dòng hàng hóa lưu thông nhộn nhịp, tổng thu ngân sách từ hoạt động cửa khẩu 9 tháng qua đã cán mốc 1.816,62 tỷ đồng, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái.