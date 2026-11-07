Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (AFX) sắp họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Sắp họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 25/11 tới đây, CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (Afiex, mã ck: AFX) sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Thời gian họp dự kiến diễn ra cuối tháng 12/2026 và nội dung họp chưa được doanh nghiệp công bố.

Tại Đại hội đồng cổ đông đầu năm, Afiex đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1, tương ứng chào bán thêm 35 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, huy động 350 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm 2026 và uỷ quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số tiền huy động, Afiex dùng 210 tỷ đồng trả nợ vay ngân hàng và còn lại 140 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Lãi 9 tháng tăng 84%

Về bức tranh tài chính, trong quý III/2026, Afiex ghi nhận doanh thu đạt 670,61 tỷ đồng, giảm 8,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 10,5 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng lợi nhuận xuất phát từ việc biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện rõ rệt từ mức 1,8% của cùng kỳ lên 4,6%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 30,76 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 138,1%, tương ứng tăng thêm 17,84 tỷ đồng.

Trong cơ cấu chi phí và doanh thu hoạt động tài chính, các số liệu cũng có sự biến động lớn. Cụ thể, doanh thu tài chính giảm 56,7%, lùi về mức 8,44 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 69,6%, lên mức 20,06 tỷ đồng. Điểm sáng là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 38,9%, lùi về mức 5,55 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Afiex đạt doanh thu 2.259,5 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 37,12 tỷ đồng, tăng mạnh 84%.

Dù kết quả 9 tháng tăng trưởng cao, với mức lãi trước thuế đạt 46,58 tỷ đồng, Afiex mới chỉ hoàn thành 49,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 94,42 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra hồi đầu năm. Mục tiêu doanh thu cả năm 2026 của doanh nghiệp là 3.780 tỷ đồng.