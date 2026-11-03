Xuất nhập khẩu lập kỷ lục, cán cân thương mại nhập siêu hơn 12 tỷ USD

Xuất khẩu tăng 27,5%, khu vực FDI chiếm hơn 81%

Theo Cục Thống kê, trong tháng 10/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau khi xuất siêu 1,30 tỷ USD trong tháng 9. Đây là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận xuất siêu trong năm 2026.

Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD và đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

(Ảnh minh họa)

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 27,5%, trong khi nhập khẩu tăng 37,4%. Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD.

Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 64,67 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,94 tỷ USD, tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 54,73 tỷ USD, tăng 9,5%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 51,4%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 13,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 61,2%.

Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 93,93 tỷ USD, tăng 8,2%, chiếm 18,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 405,31 tỷ USD, tăng 33%, chiếm 81,2%.

Trong 10 tháng năm 2026, có 37 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, 8 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 73,4%.

Xét theo cơ cấu nhóm hàng, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 33,48 tỷ USD, chiếm 6,7%; nhóm hàng thủy sản đạt 10,36 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,66 tỷ USD, chiếm 0,5%.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa tháng 10 đạt 57,36 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 13,45 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 43,91 tỷ USD, giảm 2,6%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 43,1%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 17,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 53,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 131,76 tỷ USD, tăng 23%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 379,55 tỷ USD, tăng 43,2%.

Trong kỳ, có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm 95% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, 8 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 67,3%.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 481,03 tỷ USD, chiếm 94,1%. Trong đó, nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chiếm 58,5%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,6%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 30,28 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 10 tháng năm 2026, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 159,40 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch đạt 212,46 tỷ USD.

Trong kỳ, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ 140,10 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 40,84 tỷ USD, tăng 26,8%; xuất siêu sang Nhật Bản 3,42 tỷ USD, tăng 110,4%.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 134,94 tỷ USD, tăng 43,2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 48,63 tỷ USD, tăng 91,1%; nhập siêu từ ASEAN 16,93 tỷ USD, tăng 46%.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng năm 2026, cả nước nhập siêu 12,07 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,49 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 37,83 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 25,76 tỷ USD.