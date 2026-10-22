Xuất nhập khẩu Kiên Giang: Tồn kho vượt 800 tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng đi lùi

CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (Kigimex, UPCOM: KGM) ghi nhận doanh thu quý III/2026 tăng trưởng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn suy giảm so với cùng kỳ, trong bối cảnh giá vốn và nhiều khoản chi phí đồng loạt gia tăng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu thuần của Kigimex đạt 1.526 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng từ 1.011 tỷ đồng lên 1.360 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt 166 tỷ đồng, tăng 28,5%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 8,4 tỷ đồng xuống 6,3 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng từ 10 tỷ đồng lên 13,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay tăng từ 6,4 tỷ đồng lên 9,1 tỷ đồng, tiếp tục tạo thêm áp lực lên kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Kigimex đạt 3.629 tỷ đồng, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2025 (Ảnh: KGM).

Các khoản chi phí hoạt động tiếp tục tạo sức ép lên kết quả kinh doanh. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng từ 115 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 7,5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Kigimex đạt 4 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận khác âm 79,8 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 830,5 triệu đồng.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 3,2 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 5,6% so với mức 3,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Kigimex đạt 3.629 tỷ đồng, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 12,5 tỷ đồng, giảm 12,1% so với mức 14,3 tỷ đồng cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, báo cáo tình hình tài chính tại ngày 30/9/2026 cho thấy quy mô tài sản và nợ phải trả của Kigimex tăng mạnh so với đầu năm. Tổng tài sản đạt 1.671 tỷ đồng, tăng 1.013 tỷ đồng so với mức 657 tỷ đồng tại ngày 1/1/2026.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm 1.516 tỷ đồng, tăng từ 487 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng từ 233 tỷ đồng lên 805 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ bao gồm 821 tỷ đồng hàng tồn kho trước dự phòng và 16,2 tỷ đồng dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh từ 80,5 tỷ đồng lên 495 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 476 tỷ đồng so với 77 tỷ đồng đầu năm. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 3,4 tỷ đồng lên 17,7 tỷ đồng.

Bên cạnh sự gia tăng của tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn của Kigimex giảm từ 169 tỷ đồng đầu năm xuống 154 tỷ đồng, tương ứng giảm 8,9%. Trong cơ cấu tài sản dài hạn, tài sản cố định ghi nhận 110 tỷ đồng, giảm 10,6% so với đầu năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang duy trì ở mức 1,3 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm; chi phí chờ phân bổ dài hạn giảm từ 45 tỷ đồng xuống 43 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 169 tỷ đồng. Trong đó, tiền tăng từ 33 tỷ đồng lên 154 tỷ đồng, còn các khoản tương đương tiền giảm từ 30 tỷ đồng xuống 15 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Kigimex đạt 1.397 tỷ đồng, tăng từ 383 tỷ đồng đầu năm. Phần lớn khoản nợ này là nợ ngắn hạn ở mức 1.393 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 180 tỷ đồng đầu năm lên 1.078 tỷ đồng vào cuối quý III, tương ứng tăng 498%.

Đây là khoản mục chiếm tỉ trọng lớn trong tổng nợ phải trả của doanh nghiệp. Trong khi đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn ở mức 3,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 3,4 tỷ đồng đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của Kigimex đạt 274,1 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu duy trì ở mức 254,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 12,7 tỷ đồng, giảm từ 14,5 tỷ đồng.

CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang có tiền thân là Công ty Xuất nhập cảng Nam Hải trực thuộc Công ty Xuất nhập cảng Miền Tây, được thành lập năm 1975. Là công ty con trực thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Nam, KGM chuyên thu mua, chế biến và xuất khẩu mặt hàng gạo, cá cơm, cá mai và kinh doanh xăng dầu.