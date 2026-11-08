Xuất nhập khẩu khởi sắc, doanh nghiệp cảng biển đón mùa kinh doanh thuận lợi

Ảnh minh họa: VIMC.

Doanh thu tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận

Trong quý 3/2026, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC, UPCoM: MVN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.940 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ tăng gần 1%, lên 903 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VIMC thu về 20.982 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.977 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 54% và 56% YoY.

Theo giải trình của doanh nghiệp, đà tăng lợi nhuận chủ yếu nhờ lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 1.289 tỷ đồng, cùng khoản lãi từ các công ty liên doanh, liên kết tăng 274 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Năm nay, VIMC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 2% YoY, xuống còn 2.589 tỷ đồng. Như vậy, sau 3/4 chặng đường, doanh nghiệp đã vượt 15% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Các doanh nghiệp cảng biển trong hệ sinh thái VIMC cũng có kết quả kinh doanh tích cực, trong đó nổi bật là CTCP Cảng Hải Phòng (UPCoM: PHP).

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 cho thấy doanh thu thuần của công ty này đạt 930 tỷ đồng, tăng 33% YoY; lãi sau thuế đạt 451 tỷ đồng, tăng 52% YoY. Dù giảm khoảng 7% so với mức kỷ lục 486 tỷ đồng của quý liền trước, lợi nhuận quý này vẫn duy trì ở mức cao.

Tính chung 9 tháng đầu năm, PHP đạt 2.625 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36% YoY từ 1.936 tỷ đồng. Lãi trước thuế và lãi sau thuế lần lượt đạt 1.547 tỷ đồng và 1.287 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 66% và 81% YoY.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.520 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2025. Với kết quả đạt được, Cảng Hải Phòng đã vượt khoảng 2% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng.

Cũng tại phía Bắc, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HoSE: DVP) ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 172 tỷ đồng, tăng 33% YoY. Lợi nhuận trước thuế đạt 109 tỷ đồng, tăng 15% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng, tăng 16% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Cảng Đình Vũ đạt 507 tỷ đồng, tăng 16% YoY. Trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lần lượt đạt 307 tỷ đồng và 252 tỷ đồng, đồng loạt tăng 18% YoY.

So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 460 tỷ đồng được ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua, tính đến cuối quý 3/2026, doanh nghiệp đã hoàn thành 67% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính các doanh nghiệp.

Ở khu vực miền Trung, CTCP Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong quý 3/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 476 tỷ đồng, tăng 14% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng, tăng 24% YoY.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 1.443 tỷ đồng, tăng 21% YoY. Lợi nhuận trước thuế đạt 468,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 376 tỷ đồng, cùng tăng 28% YoY.

Với mục tiêu lợi nhuận trước thuế 525,6 tỷ đồng trong năm 2026, doanh nghiệp đã thực hiện được khoảng 89% kế hoạch.

Trong khi đó, CTCP Cảng Quy Nhơn (HoSE: QNP) lại ghi nhận diễn biến trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận tại quý 3. Doanh thu thuần của công ty đạt 359 tỷ đồng, tăng 18% YoY, nhưng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 11% và 12% YoY, còn 39 tỷ đồng và 31 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận giảm chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính trong quý 3/2026 thấp hơn 5,3 tỷ đồng YoY. Nguyên nhân do quý 3/2025, công ty ghi nhận hơn 5,5 tỷ đồng lợi nhuận được chia từ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn, trong khi kỳ này không phát sinh khoản thu tương tự.

Giá vốn hàng bán kỳ này tăng hơn 15 tỷ đồng do QNP không còn được hưởng ưu đãi giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 như trong quý 3/2025. Khoản ưu đãi này từng giúp doanh nghiệp tiết giảm hơn 7,5 tỷ đồng giá vốn trong cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, kết quả 9 tháng của Cảng Quy Nhơn vẫn tăng trưởng tích cực với doanh thu thuần đạt gần 1.098 tỷ đồng, tăng 32% YoY; lợi nhuận sau thuế hơn 114 tỷ đồng, tăng trên 14% YoY. Động lực chính đến từ tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 9 triệu tấn, tăng 16% YoY.

Tại phía Nam, CTCP Cảng Sài Gòn (Saigon Port, UPCoM: SGP) cũng có diễn biến tương tự khi doanh thu thuần trong quý 3 đạt 339 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% YoY; song lãi sau thuế giảm đến 32% YoY, còn gần 117 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu về 919 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế đạt 410 tỷ đồng, cùng tăng xấp xỉ 6% YoY. Lợi nhuận trước thuế đạt 448 tỷ đồng, tăng 3% YoY.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026, doanh nghiệp đặt mục lợi nhuận trước thuế 481 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2025. Như vậy sau nửa già chặng đường, SGP đã hoàn thành 93% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Ngoài các đơn vị thuộc VIMC, nhiều doanh nghiệp cảng biển đầu ngành khác cũng ghi nhận doanh thu tăng trưởng trong quý 3/2026, dù diễn biến lợi nhuận có sự khác biệt.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, CTCP Tập đoàn Gemadept (HoSE: GMD) đạt gần 2.210 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 42% YoY. Trừ đi thuế và các chi phí khác, lãi sau thuế công ty đạt 586 tỷ đồng, tăng 36% YoY, song giảm 54% so với quý liền trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, công ty thu về 5.424 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 25% YoY. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.977 tỷ đồng, tăng 68% YoY; lợi nhuận sau thuế ở mức 2.525 tỷ đồng, tăng 61% YoY.

Năm nay, Gemadept đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.800 tỷ đồng theo kế hoạch đăng ký. Với kế hoạch phấn đấu, doanh nghiệp hướng tới doanh thu 6.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.000 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 83% kế hoạch doanh thu thuần và vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mà kịch bản đăng ký đã đề ra.

Ở chiều ngược lại, CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO, UPCoM: TOS) trong quý 3/2026 có doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận ‘đi lùi’ trong quý 3/2026. Cụ thể, doanh thu thuần tăng 69% YoY, lên 2.299 tỷ đồng, trong khi lãi sau thuế giảm 16% YoY, xuống 271,5 tỷ đồng.

Báo cáo giải trình của doanh nghiệp cho thấy, lợi nhuận giảm do chi phí tài chính tăng gần 33% so với cùng kỳ, trong bối cảnh lãi suất tăng và doanh nghiệp mở rộng đầu tư tài sản cố định nhằm nâng cao năng lực hoạt động. Bên cạnh đó, những biến động địa chính trị trên thế giới tác động đến thị trường năng lượng và hoạt động vận tải quốc tế, khiến giá vốn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TOS đạt 5.037 tỷ đồng, tăng 42% YoY; Lợi nhuận trước thuế đạt 917 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 744 tỷ đồng, đều giảm khoảng 2% YoY.

Năm nay, mục tiêu lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp dự kiến giảm 15% YoY, xuống còn 910 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, TCO đã thực hiện được 101% kế hoạch lợi nhuận năm.

Một trường hợp khác cũng chịu sức ép từ chi phí là CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship - HoSE: VSC). Trong quý 3/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 935 tỷ đồng, tăng 11% YoY.

Theo giải trình, kết quả này chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh tại các công ty con tăng trưởng tốt, đặc biệt là khối cảng biển. Việc nâng cao hiệu suất lao động và giảm chi phí khấu hao cũng góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động.

Doanh thu tài chính tăng 70% YoY, lên gần 108 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi và cho vay đạt 14 tỷ đồng, còn cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 62 tỷ đồng, cùng tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng 184% YoY, từ 103 tỷ đồng lên 291 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay ở mức 161 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 17% YoY, lên 95 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8% YoY, còn 49 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế và các khoản chi phí, Viconship báo lãi sau thuế quý 3 đạt 45 tỷ đồng, giảm 61% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Viconship đạt 2.656 tỷ đồng, tăng gần 14% YoY. Lợi nhuận trước thuế đạt 446 tỷ đồng, giảm 2% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 358 tỷ đồng, giảm 4% YoY.

Năm nay, Viconship đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 59% kế hoạch sau 9 tháng.

Xuất nhập khẩu tăng, tạo động lực cho sản lượng hàng hóa qua cảng

Hoạt động xuất nhập khẩu và lưu lượng hàng hóa qua cảng tiếp tục khởi sắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác cảng biển.

Theo báo cáo mới công bố của CTCP Chứng khoán MB (MBS), trong quý 3/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng khoảng 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lưu lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển cả nước trong quý 3 được MBS dự báo tăng 21,7% YoY. Trong đó, sản lượng hàng hóa qua hai cụm cảng Hải Phòng và TP HCM ước tính tăng lần lượt 9,7% và 8,6%.

MBS cho rằng đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi xu hướng dịch chuyển sản xuất theo mô hình “Trung Quốc + 1”, sự phục hồi tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và nhu cầu tích trữ hàng tồn kho trước mùa mua sắm cuối năm.

Bên cạnh đó, tình trạng ùn tắc tại một số cảng trung chuyển lớn trong khu vực cùng những bất ổn địa chính trị kéo dài khiến các hãng tàu phải điều chỉnh mạng lưới, phân bổ thêm tuyến vận tải tới những khu vực có hiệu suất khai thác ổn định như cụm cảng Hải Phòng và TP HCM.

Các yếu tố trên góp phần thúc đẩy nhu cầu khai thác cảng biển trong nước. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý 3/2026 cho thấy doanh thu tăng chưa đồng nghĩa với lợi nhuận cải thiện tương ứng. Chi phí tài chính, giá vốn và hiệu quả khai thác tiếp tục là những yếu tố tạo nên sự khác biệt về kết quả kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong ngành.