Bộ Công Thương cho biết, xuất, nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 1.000 tỷ USD sau 10 tháng. Ảnh: Hoàng Hạnh

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), ước tính tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 10-2026 đạt 122,2 tỷ USD, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng, kim ngạch đạt 1.010,6 tỷ USD, vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 499 tỷ USD, tăng 27,4%. Tăng trưởng diễn ra ở cả khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc và ASEAN ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Về cán cân thương mại, tháng 10-2026, Việt Nam ước xuất siêu 6,8 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu. Nhờ đó, mức nhập siêu lũy kế 10 tháng giảm xuống khoảng 12,7 tỷ USD.

Kết quả này cho thấy, hoạt động thương mại hàng hóa duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo cơ sở để hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16% trong năm 2026.

Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với định hướng tăng trưởng cao, nâng chất lượng xuất khẩu và giảm mức độ tập trung thị trường.

Mục tiêu giai đoạn 2026-2030, xuất khẩu hàng hóa phấn đấu tăng bình quân 15-16% mỗi năm, nhập khẩu tăng 12-13% mỗi năm. Cán cân thương mại hướng tới thặng dư bền vững, với tỷ trọng xuất siêu bình quân đạt 3-6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 10 nước có kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Cán cân thương mại hàng hoá trong giai đoạn 2026-2030 đạt thặng dư bền vững; tỷ trọng xuất siêu trên tổng xuất khẩu của giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 3-6%, đến năm 2045 đạt từ 7-10%.

Chiến lược cũng hướng tới nâng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước lên 28-30% vào năm 2030 và 38-40% vào năm 2045. Tỷ trọng hàng chế biến, tinh chế trong tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 89-90% vào năm 2030, vượt 92% vào năm 2045. Tỷ lệ giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng chế biến, chế tạo phấn đấu đạt khoảng 50% vào năm 2030 và trên 55% vào năm 2045.

Về thị trường, dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030 không thị trường nào chiếm quá 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hoặc quá 35% tổng kim ngạch nhập khẩu. Tỷ trọng cộng gộp của ba thị trường, khu vực xuất khẩu lớn nhất giảm xuống dưới 55% vào năm 2030 và dưới 50% vào năm 2045.

Số thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD phấn đấu vượt 45 thị trường vào năm 2030, tăng lên 55 thị trường vào năm 2045. Tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường mới như Nam Á, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh dự kiến đạt khoảng 10% vào năm 2030, tăng lên 15% vào năm 2045.

Trong quý IV-2026, Bộ Công Thương tập trung khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường mới, đồng thời tăng cường cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy tắc xuất xứ.

Bộ cũng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, minh bạch chuỗi cung ứng; thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, mở rộng thỏa thuận kiểm dịch nông sản, đầu tư hạ tầng logistics lạnh và chuẩn hóa vùng trồng, cơ sở đóng gói theo yêu cầu của từng thị trường.