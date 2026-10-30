Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD sau 10 tháng

Hoạt động thương mại hàng hóa tiếp tục tăng trưởng tích cực trong 10 tháng đầu năm 2026. (Ảnh minh họa)

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 122,2 tỷ USD, tăng 47,6%.

Trong tổng kim ngạch trên, xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với giá trị ước đạt 499 tỷ USD trong 10 tháng, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tạo động lực để Việt Nam đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16% trong năm 2026.

Tăng trưởng xuất khẩu được ghi nhận ở cả khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc và ASEAN cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Về cán cân thương mại, tháng 10 ước tính xuất siêu 6,8 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp đạt thặng dư thương mại. Nhờ đó, mức nhập siêu lũy kế 10 tháng giảm xuống còn khoảng 12,7 tỷ USD.

Trong định hướng dài hạn, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dự thảo đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân 15-16%/năm trong giai đoạn 2026-2030, nhập khẩu tăng 12-13%/năm; hướng tới cán cân thương mại thặng dư bền vững, với tỷ trọng xuất siêu bình quân đạt 3-6% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Đáng chú ý, chiến lược hướng tới nâng tỷ trọng xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước lên khoảng 28-30% vào năm 2030 và 38-40% vào năm 2045. Tỷ trọng hàng chế biến hoặc đã tinh chế trong tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 89-90% vào năm 2030, trên 92% vào năm 2045.

Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 10 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất thế giới, với tỷ trọng xuất siêu đạt 7-10%.

Trong quý IV/2026, Bộ Công Thương xác định tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực tuân thủ của doanh nghiệp. Trọng tâm là khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường mới, tăng cường cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, minh bạch chuỗi cung ứng; thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, mở rộng các thỏa thuận về kiểm dịch nông sản và đầu tư hạ tầng logistics lạnh.