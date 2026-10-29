Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam cán mốc 1.000 tỷ USD

Xuất khẩu dự kiến tăng trên 25% trong năm 2026

Năm 2026, tình hình chiến sự và các xung đột địa chính trị trên thế giới đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc và nhịp độ thương mại toàn cầu. Giá năng lượng tăng cao kéo theo chi phí sản xuất tăng, khiến lạm phát tăng nhanh ở nhiều nền kinh tế lớn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động thương mại này.

Tính đến ngày 29/10/2026, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt khoảng 493,64 tỷ USD, tăng 105,56 tỷ USD, tương đương 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD, tăng 138,72 tỷ USD, tương đương 37,6%.

Cục Hải quan dự kiến, cả năm 2026, trị giá xuất khẩu hàng hóa tăng trên 25%, vượt mục tiêu tăng trưởng 15-16% Chính phủ đề ra tại Phụ lục IV Nghị quyết số 01/NQ-CP.

(Ảnh minh họa)

Kể từ khi gia nhập WTO, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam liên tục thiết lập các cột mốc mới: 100 tỷ USD năm 2007; 200 tỷ USD năm 2011; 300 tỷ USD năm 2015; 400 tỷ USD năm 2017; 500 tỷ USD năm 2019; 600 tỷ USD năm 2021; 700 tỷ USD năm 2022; 900 tỷ USD năm 2025 và 1.000 tỷ USD năm 2026.

Trong giai đoạn 2016-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 6.120 tỷ USD, bình quân 612 tỷ USD/năm. Từ mức 351,38 tỷ USD năm 2016, tổng trị giá xuất nhập khẩu năm 2025 tăng lên 929,92 tỷ USD, gấp 2,65 lần, tương ứng tăng 578,54 tỷ USD so với năm 2016. Tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu bình quân giai đoạn 2016-2025 đạt 11%/năm.

Doanh nghiệp FDI chiếm 77,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu

Theo Cục Hải quan, hiện nay, Việt Nam đã xếp thứ 18 thế giới về xuất khẩu; xếp thứ 20 thế giới về nhập khẩu. Tính trong khu vực ASEAN, Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2, chỉ sau Singapore. Xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tính đến ngày 29/10/2026, Việt Nam có quan hệ thương mại với 237 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Các bộ, ngành, địa phương cũng đã vào cuộc quyết liệt, nỗ lực rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách, giảm thủ tục và chi phí cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 29/10/2026, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đóng góp ấn tượng với trị giá xuất nhập khẩu 778 tỷ USD, chiếm 77,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước và tăng tới 37% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sang các thị trường có FTA tiếp tục tăng mạnh như Nhật Bản tăng 18,6%, Hàn Quốc tăng 19,1%, Canada tăng 14,4%, Mexico tăng 42,5%. Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Xét theo nhóm mặt hàng thì ba nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu có trị giá cao nhất gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện và máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng. Tính chung, tổng trị giá xuất nhập khẩu của 3 nhóm hàng này đạt 532 tỷ USD, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.