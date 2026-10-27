Xuất nhập khẩu hàng hóa tiến sát mốc 1.000 tỉ USD, nhập siêu hơn 17,6 tỉ USD
Tính đến ngày 15/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 945,07 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2025, theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan. Như vậy, Việt Nam chỉ còn cách mốc 1.000 tỷ USD khoảng 54,93 tỷ USD.
Trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu đạt 463,7 tỷ USD, tăng 25,9%; nhập khẩu đạt 481,37 tỷ USD, tăng 37,2%. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục dẫn đầu cả hai chiều, với kim ngạch xuất khẩu 135,31 tỷ USD và nhập khẩu 201,12 tỷ USD.
Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm 80,7% kim ngạch xuất khẩu và 74% kim ngạch nhập khẩu. Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, Việt Nam nhập siêu 17,67 tỷ USD.
Trước đó, theo nhận định từ Cục Thống kê, nhập khẩu tăng phản ánh nhu cầu tích lũy nguyên vật liệu, linh kiện và thiết bị phục vụ sản xuất.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/xuat-nhap-khau-hang-hoa-tien-sat-moc-1000-ti-usd-nhap-sieu-hon-176-ti-usd.html