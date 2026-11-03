Xuất nhập khẩu hàng hóa lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD

Sản xuất tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Ảnh: Hoài Nam

Theo số liệu sơ bộ của Cục Thống kê, tháng 10-2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong tháng, Việt Nam xuất siêu 7,31 tỷ USD, sau khi xuất siêu 1,30 tỷ USD trong tháng 9. Đây là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận xuất siêu trong năm nay.

Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 93,93 tỷ USD, tăng 8,2%, chiếm 18,8% tổng kim ngạch; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 405,31 tỷ USD, tăng 33%, chiếm 81,2%.

Xét theo cơ cấu nhóm hàng, hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với kim ngạch đạt 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7% tổng giá trị xuất khẩu. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 159,40 tỷ USD.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch tháng 10-2026 đạt 57,36 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước nhưng tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4%.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 131,76 tỷ USD, tăng 23%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 379,55 tỷ USD, tăng 43,2%. Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tỷ trọng chủ yếu, đạt 481,03 tỷ USD, tương đương 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch 212,46 tỷ USD.

Do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2026 nhập siêu 12,07 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,49 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 37,83 tỷ USD...

Việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD cho thấy quy mô và mức độ hội nhập của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, diễn biến nhập siêu cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa và chủ động nguồn cung nguyên vật liệu, qua đó nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu.