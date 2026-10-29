Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD

Tàu container cập cảng TCIT thuộc cụm cảng Cái Mép (phường Tân Phước, TPHCM). Ảnh: THÀNH HUY

Theo đó, tính đến ngày 29-10, trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc lịch sử hơn 1.000 tỷ USD. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt gần 494 tỷ USD, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu đạt gần 508 tỷ USD, tăng gần 38% so với cùng kỳ.

Dự kiến cả năm 2026, trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng hơn 25%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra (mục tiêu từ 15%-16%).

Một góc cảng Hải Phòng, nơi trung chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu. Ảnh: H.P

Về cơ cấu, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất, nhập khẩu lớn nhất với 778 tỷ USD, chiếm gần 78% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước, tăng tới 37% so với cùng kỳ. Trong khi đó, trị giá xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu sang các thị trường đã ký kết hiệp định thương mại tự do, với mức tăng mạnh so với năm ngoái như: Nhật Bản (tăng gần 19%), Hàn Quốc (tăng 19%), Canada (tăng hơn 14%), Mexico (tăng gần 43%). Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Về mặt hàng, 3 nhóm hàng xuất, nhập khẩu có trị giá cao nhất gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng. Tính chung, tổng trị giá xuất, nhập khẩu của 3 nhóm hàng này đạt 532 tỷ USD, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước và tăng 49% so với cùng kỳ.

Từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam liên tục thiết lập nhiều cột mốc mới: 100 tỷ USD vào năm 2007, 200 tỷ USD vào năm 2011, 300 tỷ USD năm 2015, 400 tỷ USD năm 2017, 500 tỷ USD năm 2019, 600 tỷ USD năm 2021, 700 tỷ USD năm 2022, 900 tỷ USD năm 2025 và năm 2026 vượt mốc 1.000 tỷ USD. Hiện nay, Việt Nam xếp thứ 18 thế giới về xuất khẩu và thứ 20 thế giới về nhập khẩu. Tính trong khu vực ASEAN, Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2, chỉ sau Singapore. Thương mại của Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

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