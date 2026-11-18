Theo số liệu công bố ngày 18/11 của Cục Hải quan, nửa đầu tháng 11/2026 (1/11 – 15/11), kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đạt 59,5 tỷ USD, bao gồm xuất khẩu đạt 29,9 tỷ USD, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu đạt 29,5 tỷ USD, tăng 53,8% YoY; xuất siêu 0,3 tỷ USD.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến ngày 15/11, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 1.070,2 tỷ USD, bao gồm xuất khẩu đạt 529,2 tỷ USD, tăng 28,7% YoY; nhập khẩu đạt 541 tỷ USD, tăng 38,2% YoY; nhập siêu 11,7 tỷ USD.

8 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch từ 10 tỷ USD

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất, đạt 162,3 tỷ USD, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng đứng sau lần lượt là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 66,8 tỷ USD, tăng 31,4% YoY; điện thoại và linh kiện đạt 60,1 tỷ USD, tăng 18,3% YoY; dệt may với trị giá 35,2 tỷ USD, tăng 2,3% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu giày dép tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, lên 21,2 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 17,7 tỷ USD, tăng 17,5% YoY; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 15,7 tỷ USD, tăng 6,6% YoY.

Việt Nam còn thu về 10,8 tỷ USD từ xuất khẩu thủy sản, tăng 10,7% so với 10 tháng đầu năm 2025; đồ chơi, dụng cụ, thể thao và bộ phận đạt 9,3 tỷ USD, tăng 17,2% YoY; rau quả đạt 8,7 tỷ USD, tăng 17,5% YoY.

Tổng kim ngạch 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất đạt 408,2 tỷ USD, chiếm 77% tỷ trọng.

Một số mặt hàng xuất khẩu trong kỳ tăng cao như sắt thép tăng 25,6% YoY, đạt 7,3 tỷ USD; sản phẩm từ chất dẻo tăng 12,8% YoY, đạt 7,2 tỷ USD; dây điện, dây cáp điện tăng 33,5% YoY, lên 5,06 tỷ USD; hóa chất tăng 64,7% YoY, đạt 3,98 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,8 tỷ USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 50,6% YoY, đạt 1,8 tỷ USD; phân bón tăng 70,1% YoY, lên mức 1,3 tỷ USD; xăng dầu tăng 50,6% YoY, đạt 1,2 tỷ USD.

Ở nhóm nông sản, Việt Nam còn thu về 4,5 tỷ USD từ xuất khẩu hạt điều, tăng nhẹ 0,4% YoY; hạt tiêu tăng 13,3% YoY, đạt 1,6 tỷ USD.

Cà phê xuất khẩu lại giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7,2 tỷ USD; gạo giảm 7,1% YoY, còn 3,4 tỷ USD; sắn và sản phẩm từ sắn giảm 1% YoY, đạt 1,07 tỷ USD.

Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện vượt 200 tỷ USD

Trong kỳ, các mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam hầu hết đều tăng trưởng mạnh. Cụ thể, Việt Nam chi 229,3 tỷ USD để nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tăng tới 76,2% YoY.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là mặt hàng nhập khẩu lớn thứ hai, đạt 63,3 tỷ USD, tăng 21,4% YoY.

Các mặt hàng có kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên còn bao gồm vải với trị giá 13,5 tỷ USD, tăng 2,8% YoY; kim loại thường khác đạt 13,1 tỷ USD, tăng 34,9% YoY; chất dẻo nguyên liệu đạt 12,2 tỷ USD, tăng 12,1% YoY.

Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo đạt 10,75 tỷ USD, tăng 15,3% YoY; xăng dầu đạt 10,72 tỷ USD, tăng 81,4% YoY; sắt thép đạt 10 tỷ USD, tăng 6,7% YoY.

Tổng kim ngạch 8 mặt hàng trên đạt 363,2 tỷ USD, chiếm 67% tỷ trọng.

Một số mặt hàng nhập khẩu khác cũng tăng cao như hóa chất tăng 29,1% YoY, đạt 8,9 tỷ USD; sản phẩm từ sắt thép tăng 25,4% YoY, đạt 8,8 tỷ USD; dầu thô tăng 23,6% YoY, ở mức 8,4 tỷ USD; than tăng 37,9% YoY, đạt 8,08 tỷ USD.

Sản phẩm hóa chất tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 8,04 tỷ USD; linh kiện và phụ tùng ô tô tăng 33,8% YoY, đạt 6,5 tỷ USD.

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu cũng tăng 25,1% YoY, đạt 5,1 tỷ USD; quặng và khoáng sản khác tăng 58,4% YoY, đạt 4,23 tỷ USD; khí đốt hóa lỏng tăng 54,3% YoY, ở mức 2,8 tỷ USD; sản phẩm khác từ dầu mỏ tăng 40,8% YoY, đạt 2,5 tỷ USD...