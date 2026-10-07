Xuất nhập khẩu Cao su (RBC) miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc sau 16 năm tại vị

Rời ghế Phó Tổng Giám đốc do không bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (mã chứng khoán: RBC) vừa ban hành quyết định điều chỉnh nhân sự quan trọng tại Ban điều hành. Theo thông báo chính thức, ông Bùi Văn Dũng thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp kể từ ngày 6/10/2026. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định này là do ông Dũng đã hết thời hạn giữ chức vụ và công ty không thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo các quy định nội bộ.

Ông Bùi Văn Dũng sinh năm 1973, sở hữu bằng cử nhân tài chính kế toán và là nhân sự có quá trình công tác gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Trước khi bước chân vào Ban điều hành, ông từng trải qua nhiều vị trí chuyên môn từ kế toán viên đến Kế toán trưởng. Sự nghiệp quản lý cấp cao của ông bắt đầu khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc lần đầu tiên vào năm 2008. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2016, ông luân chuyển sang công tác tại Ban Kiểm soát với vai trò Trưởng ban. Ngay sau đó, từ năm 2016 đến nay, ông quay trở lại đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc. Tính tổng cộng cả hai giai đoạn công tác, ông Dũng có khoảng 16 năm trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp ở vị trí này.

Quy mô kinh doanh khiêm tốn dưới trướng Tập đoàn Cao su Việt Nam

Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và thương mại các sản phẩm liên quan đến cao su. Doanh nghiệp hiện duy trì mức vốn điều lệ hơn 100 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu của công ty có sự tập trung cao độ khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang đóng vai trò là cổ đông lớn nhất, trực tiếp nắm quyền chi phối mọi hoạt động.

Xét về hiệu quả hoạt động thương mại, quy mô kinh doanh của doanh nghiệp duy trì ở mức tương đối khiêm tốn. Theo số liệu tài chính năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt hơn 142 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ đi các khoản chi phí vận hành và giá vốn, lợi nhuận trước thuế thu về chỉ đạt mức gần 2,7 tỷ đồng, phản ánh một biên lợi nhuận khá mỏng trên tổng doanh thu của công ty.