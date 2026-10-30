Xuất nhập khẩu cán mốc kỷ lục 1.000 tỷ USD chỉ sau 10 tháng đầu năm. Ảnh: Hoàng Anh.

Theo số liệu của Cục Hải quan, tính đến hết ngày 29/10/2026, kim ngạch xuất nhâp khẩu hàng hóa theo năm của Việt Nam đã đạt mốc kỷ lục 1.000 tỷ USD. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 493,6 tỷ USD, tăng 27%, kim ngạch nhập khẩu đạt 507,7 tỷ USD, tăng 37,6% so với cùng kỳ 2025.

Trong đó, riêng tháng 10/2026, xuất nhập khẩu đạt 122,2 tỷ USD, tăng mạnh 47,6% so với tháng 10/2025 và phá kỷ lục lịch sử về kết quả xuất nhập khẩu theo tháng. Dự kiến, cả năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao hơn 25%, đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra.

Kết quả tích cực diễn ra trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu nhiều biến động bởi các cuộc xung đột, cạnh tranh địa chính trị cũng như rào cản bảo hộ thương mại trên toàn cầu. Nhiều ngành kinh tế của Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ những biến động này.

Theo kết quả thương mại 10 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu khoảng 14 tỷ USD, trái ngược so với kết quả nhiều năm xuất siêu. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu gia tăng tập trung nhiều vào nhóm máy móc, trang thiết bị, cho thấy doanh nghiệp bước vào chu kỳ mở rộng đầu tư thay vì các mũi nhọn nhập khẩu đang suy yếu.

Phía Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương thông tin thêm, tháng 10 đánh dấu hai tháng liên tiếp Việt Nam đạt tình trạng xuất siêu, qua đó cải thiện đáng kể cán cân thương mại.

Cục Hải quan cho biết, khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục giữ vai trò chủ lực, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 778 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ.

Khu vực doanh nghiệp trong nước đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 233 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ.

Trung Quốc và Mỹ tiếp tục là hai đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, xuất khẩu sang nhóm các thị trường có hiệp định thương mại tự do cũng tăng trưởng mạnh, nổi bật phải kể đến thị trường Mexico tăng trưởng 42,5%, thị trường Hàn Quốc tăng trưởng 19,1%.

Trong hai tháng cuối năm, Bộ Công thương xác định mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường cũng như nỗ lực tuân thủ các quy định kỹ thuật của các thị trường. Việt Nam cũng tiếp tục khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, nâng cao cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại cũng như các tiêu chuẩn mới về tính bền vững, quy tắc xuất xứ và truy xuất nguồn gốc.

Bộ Công thương cũng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, minh bạch chuỗi cung ứng, đưa xuất khẩu dịch chuyển theo hướng chính ngạch.

Hiện tại, Bộ Công thương đang xây dựng chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đặt mục tiêu xuất khẩu tăng trung bình 15 - 16%/năm, nhập khẩu tăng trung bình 12 - 13%/năm trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.