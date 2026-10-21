Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) biến động ghế Tổng Giám đốc, mạnh tay giải thể công ty con

Tổng Giám đốc từ nhiệm sau hơn bốn năm điều hành

Thông tin công bố trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/10 cho biết Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã chứng khoán GIL) đã nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Thị Ánh Nguyệt. Trong đơn thư gửi trực tiếp đến Hội đồng quản trị, bà Nguyệt trình bày lý do cá nhân khiến bản thân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc trong phần còn lại của nhiệm kỳ 2022 đến 2027. Đơn từ nhiệm được đề nghị có hiệu lực ngay từ ngày 20/10/2026.

Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt chính thức được Hội đồng quản trị bổ nhiệm vào ghế Giám đốc Gilimex từ ngày 14/09/2022 để thay thế cho ông Phạm Văn Tàu. Việc nộp đơn đánh dấu kết thúc hơn bốn năm bà trực tiếp nắm giữ vai trò điều hành cao nhất tại doanh nghiệp. Dựa trên văn bản công bố vào ngày 19/10, Gilimex mới chỉ phát đi thông báo xác nhận việc tiếp nhận đơn từ nhiệm. Công ty hiện chưa công bố quyết định chấp thuận chính thức từ Hội đồng quản trị cũng như chưa hé lộ danh tính nhân sự sẽ thay thế.

Sự kiện từ nhiệm của bà Nguyệt nối dài chuỗi biến động nhân sự cấp cao tại Gilimex trong năm 2026. Chỉ vài tuần trước đó, vào ngày 22/09, Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã ban hành nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hiếu khỏi chức danh Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng cũng với lý do cá nhân. Bà Hiếu là nhân sự kỳ cựu đã gắn bó và điều hành tài chính tại Gilimex suốt từ năm 2010. Ngay trong ngày 22/09, Gilimex đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng vào vị trí Kế toán trưởng để tiếp quản công việc cho đến khi có quyết định mới.

Tái cấu trúc hệ thống và giải thể hai công ty con tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng với những thay đổi trong bộ máy điều hành, Gilimex đang ráo riết thực hiện quá trình tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống các đơn vị trực thuộc. Công bố thông tin ngày 13/10 cho biết Hội đồng quản trị đã phê duyệt chủ trương giải thể đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kho vận Gilimex và Công ty Cổ phần Gilimex Long Khánh. Trọng tâm của việc giải thể được ban lãnh đạo lý giải là để sắp xếp lại hoạt động và tối ưu hóa hệ thống vận hành chung của toàn tập đoàn.

Chi tiết về hai pháp nhân bị giải thể cho thấy Công ty Kho vận Gilimex được thành lập vào năm 2017 với quy mô vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động dưới hình thức công ty con do Gilimex sở hữu 100% vốn. Trong khi đó, Gilimex Long Khánh là doanh nghiệp non trẻ hơn, được thành lập năm 2021 với quy mô vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ Gilimex tại đơn vị này ở mức chi phối 99,97%.

Cả hai công ty con này đều đăng ký đặt trụ sở tại Cụm công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch, phường Tân Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình giải thể hai doanh nghiệp sẽ được tiến hành theo đúng các trình tự thủ tục pháp luật quy định. Các bước thực hiện bao gồm việc thanh lý toàn bộ tài sản hiện có, xử lý dứt điểm các khoản công nợ với đối tác, hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước và giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động.