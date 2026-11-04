Xuất Nhập khẩu An Giang (AGM): Thoát lỗ nhờ bán tài sản, Chủ tịch liên tục đăng ký thoái toàn bộ vốn

Thoát lỗ nhờ thanh lý khoản đầu tư, vốn chủ sở hữu âm nặng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán AGM, Angimex) cho thấy doanh thu thuần đạt 3,8 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu tăng, giá vốn hàng bán ở mức rất cao lên tới 5,2 tỷ đồng đã khiến công ty ghi nhận mức lỗ gộp 1,5 tỷ đồng. Con số này chỉ cải thiện nhẹ so với mức lỗ 1,6 tỷ đồng của quý 3 năm 2025. Kết quả này phản ánh hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp vẫn đang diễn ra dưới giá vốn.

Điểm tựa giúp doanh nghiệp thoát lỗ trong quý 3 đến từ hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính đạt 37 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần con số 721 triệu đồng của cùng kỳ. Phần doanh thu đột biến này chủ yếu là lãi thuần từ việc thanh lý khoản đầu tư vào đơn vị khác. Theo giải trình của doanh nghiệp, nguồn thu này phát sinh từ việc chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Angimex Kitoku cho Công ty Cổ phần Lương thực Angimex. Nhờ khoản doanh thu này, công ty báo lãi sau thuế 5,6 tỷ đồng, đảo chiều so với số lỗ 8,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Dù có lãi trong quý 3, kết quả lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của Angimex vẫn bộc lộ nhiều khó khăn. Doanh thu thuần 9 tháng chỉ đạt 11 tỷ đồng, sụt giảm 67% so với cùng kỳ. Dưới áp lực chi phí lãi vay lên tới 61 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước, doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ ròng 53 tỷ đồng. Sức ép tài chính hiện rõ qua diễn biến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm âm 51 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 3, lượng tiền và các khoản tương đương tiền thu hẹp chỉ còn 60 triệu đồng, giảm 43% so với đầu năm. Nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên tới 898 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu âm 424 tỷ đồng. Giá trị thuần của hàng tồn kho chỉ còn 178 triệu đồng do đã trích lập dự phòng giảm giá gần như toàn bộ.

Chủ tịch liên tiếp đăng ký bán cổ phiếu, cổ đông lớn gom thêm vốn

Trước tình hình tài chính căng thẳng của doanh nghiệp, ông Lương Đức Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Angimex liên tục đăng ký bán ra cổ phiếu. Gần đây nhất, ông Tâm đã đăng ký bán toàn bộ 759.800 cổ phiếu, tương đương 4,17% tỷ lệ sở hữu để giải quyết nhu cầu cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/10 đến ngày 13/11/2026 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.

Đây là lần thứ tư ông Tâm đăng ký bán hết cổ phiếu trong năm nay. Ở ba đợt thông báo trước, vị lãnh đạo này đều đăng ký bán toàn bộ lượng cổ phiếu nắm giữ nhưng không thành công do điều kiện thị trường không thuận lợi. Việc liên tục đăng ký thoái vốn diễn ra sau khi ông Tâm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Angimex từ ngày 18/10/2025. Về trình độ chuyên môn, ông Tâm sở hữu bằng Cử nhân Ngân hàng. Hiện tại, ông cũng đang kiêm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Louis Angimex, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ NTH và Công ty trách nhiệm hữu hạn Angimex Kitoku.

Trái chiều với quyết định thoái vốn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, một cổ đông lớn của Angimex lại gia tăng tỷ lệ sở hữu. Công ty Cổ phần HDLH đã thực hiện mua vào 778.500 cổ phiếu vào ngày 16/10/2026. Giao dịch này giúp cổ đông tổ chức trên nâng tỷ lệ sở hữu tại Angimex từ mức 20,63% tương đương 3,75 triệu cổ phiếu lên mức 24,9% tương đương 4,53 triệu cổ phiếu. Sự trái ngược trong quyết định mua bán của các cổ đông nội bộ và tổ chức diễn ra vào lúc doanh nghiệp đang phải nỗ lực tái cơ cấu để vượt qua khó khăn về mặt thanh khoản.