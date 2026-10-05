Xuất nhập khẩu 9 tháng tăng hơn 30% so cùng kỳ

Theo số liệu do Cục Thống kê công bố sáng 3/10, trong tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 117,69 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 đã xuất siêu trở lại sau nhiều tháng liên tiếp nhập siêu, với mức xuất siêu 1,27 tỷ USD.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%. Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đạt hơn 434 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2026 đạt 59,48 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,54 tỷ USD, giảm 9,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 49,94 tỷ USD, tăng 12,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 tăng 39,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 46,5%.

Trong quý III/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 167,85 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 17,0% so với quý II/2026.

Tính chung 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 434,30 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 83,89 tỷ USD, tăng 7,5%, chiếm 19,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 350,41 tỷ USD, tăng 29,4%, chiếm 80,7%.

Trong 9 tháng năm 2026 có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,7%, gồm: Điện tử, máy tính và linh kiện; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; Điện thoại các loại và linh kiện; Hàng dệt, may; Giày dép; Phương tiện vận tải và phụ tùng; Gỗ và sản phẩm gỗ).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 392,79 tỷ USD, chiếm 90,4%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 30 tỷ USD, chiếm 6,9%; nhóm hàng thủy sản đạt 9,10 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,41 tỷ USD, chiếm 0,6%.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2026 đạt 58,21 tỷ USD, tăng 6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 13,14 tỷ USD, tăng 2,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 45,07 tỷ USD, tăng 7,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9 tăng 45,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 22,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 54,6%.

Trong quý III/2026, kim ngạch nhập khẩu đạt 170,33 tỷ USD, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,8% so với quý II/2026.

Tính chung 9 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 453,72 tỷ USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 118,17 tỷ USD, tăng 23,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 335,55 tỷ USD, tăng 42%.

Trong 9 tháng năm 2026 có 45 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 94,5% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 6 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,1%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 9 tháng năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 426,92 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 58,3%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,8%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 26,80 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 140 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 187,34 tỷ USD.

Trong 9 tháng năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 122,62 tỷ USD tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 36,06 tỷ USD, tăng 25,3%; xuất siêu sang Nhật Bản 2,65 tỷ USD, tăng 85,9%; nhập siêu từ Trung Quốc 121,48 tỷ USD, tăng 43,0%; nhập siêu từ Hàn Quốc 43,75 tỷ USD, tăng 90,4%; nhập siêu từ ASEAN 15,49 tỷ USD, tăng 48,1%.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 xuất siêu 1,27 tỷ USD. Tính chung 9 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 19,42 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 16,87 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 34,28 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,86 tỷ USD.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Theo Cục Thống kê, với độ mở lớn, dự báo trong các tháng cuối năm, kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu tác động lớn từ bên ngoài. Do đó, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức rất lớn, các ngành, các cấp, địa phương cần tăng cường cập nhật, dự báo tình hình, chủ động điều hành linh hoạt, phù hợp với tình hình mới, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh.

Trong đó, về xuất nhập khẩu, tiếp tục hỗ trợ và nâng cao năng lực xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường xuất khẩu; nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Phát triển dịch vụ logistics, giảm chi phí vận chuyển; hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa nông, lâm, thủy sản; kiểm soát nhập khẩu các mặt hàng trong nước đã sản xuất được.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2026 của ngành Công Thương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, ngành Công Thương cần xây dựng bộ giải pháp điều hành cho quý IV, dựa trên dư địa và các động lực tăng trưởng. Bên cạnh những động lực truyền thống đã cận biên, cần rà soát, xác định và phát huy những động lực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Trong đó, liên quan đến xuất nhập khẩu và phát triển thị trường nước ngoài, trong những tháng cuối năm, mục tiêu đặt ra là giảm nhập siêu xuống dưới 10 tỷ USD. Bộ trưởng yêu cầu cần tận dụng hiệu quả các FTA đã ký kết. Cùng với đó, quản trị thị trường nước ngoài theo chiến lược dài hạn, mở rộng dư địa tại các thị trường còn tiềm năng. Đồng thời tập trung vào công tác phòng vệ thương mại, tăng cường cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin, kết nối với các địa phương để xử lý các vấn đề liên quan đến điều tra thương mại; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Xuất, nhập khẩu dịch vụ Theo số liệu của Cục Thống kê, trong quý III/2026, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 8,71 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6,0% so với quý trước; kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước đạt 11,82 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,3% so với quý trước. Tính chung 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 26,10 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ du lịch đạt 13,06 tỷ USD (chiếm 50,0% tổng kim ngạch), tăng 17,4%; dịch vụ vận tải đạt 7,81 tỷ USD (chiếm 29,9%), tăng 29,5%. Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 9 tháng năm 2026 ước đạt 34,31 tỷ USD (trong đó phí dịch vụ vận tải và bảo hiểm của hàng hóa nhập khẩu là 14,39 tỷ USD), tăng 15,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dịch vụ vận tải đạt 16,40 tỷ USD (chiếm 47,8% tổng kim ngạch), tăng 35,1%; dịch vụ du lịch đạt 10,85 tỷ USD (chiếm 31,6%), giảm 2,2%. Nhập siêu dịch vụ 9 tháng năm 2026 là 8,21 tỷ USD.